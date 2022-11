Preistoria: come cucinava l’uomo

Un team internazionale guidato dalle principali università israeliane ha ritrovato le più antiche prove dell’uso controllato del fuoco per cucinare il cibo. Un’analisi di un enorme pesce carpa di 2 metri di lunghezza ha permesso di ritrovare i primi segni di cottura da parte dell’uomo preistorico risalenti a circa 780mila anni fa.

I risultati della ricerca, condotta da Hebrew University, Bar-Ilan University Tel Aviv University, in collaborazione con Oranim Academic College, Israel Oceanographic and Limnological Researchstitution, Natural History Museum di Londra e Università Johannes Gutenberg di Magonza, sono stati pubblicati su Nature Ecology and Evolution. Fino a ora, le prime testimonianze della tecnica della cottura risalivano a circa 170mila anni fa.