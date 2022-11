Booking.com: primo anniversario del programma Viaggi Sostenibili

In arrivo nuove funzionalità di Booking.com, la principale piattaforma di viaggi online. In occasione del primo anniversario del suo programma Viaggi Sostenibili, nato nel 2021 per fornire agli utenti informazioni trasparenti sui loro viaggi. I tre livelli in cui è diviso il programma Viaggi Sostenibili hanno l’obiettivo di operare in termini di sostenibilità e del relativo rispetto dell’ambiente. Ben oltre 40 certificazioni da enti esterni autorevoli ottenute dalle strutture. Di seguito le novità del portale online di viaggi:

introdotti nel programma Viaggi Sostenibili tre livelli, oltre a icone speciali per evidenziare gli alloggi che hanno ottenuto certificazioni da enti esterni

oltre 400.000 strutture ricettive mondiali che risaltano in tema di sostenibilità

il filtro di ricerca per le auto a noleggio completamente elettriche e ibride. Disponibile l’app sul sito di Booking.com, con opzioni disponibili in 60 Paesi

i dati sulle emissioni di CO2 e le opzioni di compensazione disponibili per alcune strutture in Europa

in futuro per ogni volo selezionato verranno mostrate le emissioni di CO2 totali

Ecco i paesi con il più alto numero di strutture a livello globale e che possiedono un’icona su Booking.com:

Italia (46.365)

Francia (27.677)

Germania (24.038)

Spagna (23.650)

Stati Uniti (19.396)

Brasile (19.160)

India (15.743)

Regno Unito (15.366)

Grecia (12.442)

Polonia (10.745)

Sono oltre 1,25 milioni le strutture in tutto il mondo che hanno condiviso sulla piattaforma online di viaggi alcune delle informazioni sulle pratiche alla sostenibilità. Presente sull’app di Booking.com un nuovo filtro di ricerca per le auto a noleggio elettriche e quelle ibride disponibili in 60 paesi. Nel contesto della nuova partnership di Booking con la CHOOOSE, società di tecnologia climatica, verranno resi visibili i dati delle emissioni di CO2. Questi in relazione alle prenotazioni di alloggi in Europa. Nel 2023 ci sarà la possibilità di ordinare le ricerche di voli in base a questi dati sulle emissioni di CO2.

Mentre miglioriamo e sviluppiamo ulteriormente il nostro programma Viaggi Sostenibili, la nostra ambizione è di continuare a rendere più facile per tutti fare scelte di viaggio più sostenibili. Stiamo esaminando ogni elemento del viaggio sulla nostra piattaforma, cercando i modi per fornire maggiori informazioni ai viaggiatori in modo credibile e affidabile. Che si tratti di un appartamento per un weekend, di un’auto elettrica per il prossimo viaggio on the road, o di dati sulle emissioni di CO2 di un volo, il nostro obiettivo è spingere i nostri clienti e partner verso queste opzioni più responsabili e contribuire a garantire un futuro migliore per il nostro pianeta e per il settore.

Danielle D’Silva, Head of Sustainability a Booking.com