Offerte Amazon: Sherlock Holmes, il gioco da tavolo investigativo, per il Black Friday 2022

Le offerte Amazon per il Black Friday ci portano i giochi di Sherlock Holmes in sconto.

19—Nov—2022 / 9:30 AM

Le offerte Amazon del Black Friday ci portano in sconto due dei giochi da tavolo dedicati a Sherlock Holmes, delle vere e proprie avventure investigative dove dovrete risolvere casi difficili facendo uso della logica e della deduzione.

Non tutti i giochi della serie sono scontati: i primi due hanno un prezzo agevolato a causa del Black Friday, mentre gli altri sono a prezzo pieno (ma li inseriamo lo stesso per completezza.

Sherlock Holmes in offerta con il Black Friday

Abbiamo due blocchi specifici: il primo, Carlton House & Queen’s Park, e il secondo, I Delitti del Tamigi e Altri Casi. A prescindere, non serve giocarli in ordine, quindi potreste iniziare senza problemi da questi per provare il gioco.

La sfida vede i giocatori nel dover dedurre e risolvere i misteri leggendo documenti vari e il racconto dello stesso Sherlock, cercando di batterlo sul tempo nel unire i puntini. Ognuno di questi due giochi ha 10 casi all’interno, motivo per cui la longevità è elevata (ma una volta risolti, difficilmente riuscirete a giocarli di nuovo).

Gli altri Sherlock Holmes

Gli altri tre usciti per ora, anche questi come i precedenti editi da Asmodee, sono Jack lo Squartatore e Avventure nel West End, e Gli Irregolari di Baker Street, anche in questi sono 10 casi a scatola, ambientati nelle zone descritte.

Un po’ diverso questo invece, visto che sfrutta il sistema di gioco di Sherlock Holmes ma stavolta è ambientato nell’universo dei Miti di Chtulhu, dove dovrete risolvere enigmi e misteri ad Arkham e altrove.

