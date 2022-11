Offerte Amazon: migliori film e serie tv in sconto per il Black Friday 2022

Le offerte Amazon per il Black Friday 2022 ci portano in sconto tanti film, serie tv e cofanetti.

Le offerte Amazon di questo Black Friday 2022 ci portano tanti film e serie tv in sconto: parliamo di nuove edizioni, versioni da collezione, ma anche serie tv storiche o recenti. Tutti gli sconti sono solo una parte di quelli disponibili per il Black Friday su Amazon. Vi mettiamo qui sotto le offerte che crediamo migliori.

Cofanetti

La selezione più grande l’abbiamo fatta sui cofanetti: è qui che lo sconto diventa vantaggioso. Abbiamo versioni in 4K di saghe come Harry Potter e Il Signore degli Anelli, qualche edizione da collezione come quella de Lo Hobbit, ma anche due serie tv tanto diverse quanto iconiche, Gotham in Blu-ray e Friends nella sua unica versione italiana DVD.

Chiudiamo poi con i cofanetti Blu-ray de Il Trono di Spade e dei film usciti di 007 James Bond.

Film

Qui abbiamo invece una serie di film di varie tipologie, pensati per essere aggiunti alla vostra collezione. Se l’ultimo 007, The Batman, La La Land e Bullet Train non hanno bisogno di presentazioni, vi spieghiamo invece gli altri.

L’Ultima Notte a Soho è un film psicologico di Edgar Wright (Baby Driver) dove una ragazza riuscirà a trovarsi negli anni ’60, in un mondo tanto affascinante che misterioso.

Injustice invece è il film d’animazione che racconta le vicende che hanno portato Superman ad impazzire e a creare un regime totalitario.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.