Offerte Amazon: i migliori party game in sconto per il Black Friday 2022

Continuano le offerte Amazon per il Black Friday, e lo fanno con i party game, giochi da tavolo ideali per passare una serata tranquilla e divertente con gli amici. Vediamo i migliori disponibili, e con i migliori prezzi.

Exploding Kittens

Il primo che vediamo vince anche la copertina: un gioco di carte fuori di testa dove dovrete stare attenti a gatti esplosivi (e ai raggi laser).

In caso voleste la stessa soluzione, ma con un piglio più adulto (non di certo per maturità) allora questa versione potrebbe fare al caso vostro.

Se invece avete un grande gruppo di amici, la versione Party Pack per più giocatori potrebbe fare al caso vostro.

Obscurio

Abbiamo parlato di Dixit: Obscurio è simile, le carte sono circolari, le sfide un po’ particolari e c’è la meccanica del traditore, che non fa mai male in un party game.

Su una Scala da Uno a T-Rex

Dovete fare un’azione, e farla con una certa intensità, che può andare su una scala da 1 a T-Rex. Credo basti questo per capire il livello di assurdità di questo gioco.

Unstable Unicorns

Gli unicorni non giudicano, quindi prendete e sconvolgete i vostri amici in questa versione del gioco, normale o vietata ai minori di 18 anni.

Wavelength

Due squadre, due estremi di un qualcosa (per esempio il caffé, che va dall’estremo caldo all’estremo freddo) e una plancia: sapete leggere il pensiero dei vostri compagni? Con questo gioco, imparerete.

Il Trauma del Tram

Avete due linee di un tram, e dovete scegliere chi schiacciare, visto che siete il tramviere: solo che sopra ci troverete persone simpatiche, antipatiche e cose assurde (scelte dalle due squadre).

HINT

Un gioco di domande portatile, comodo da mettere in qualunque zaino e compreso dentro un cilindro che diventa un campo di gioco. Insomma, se uscite a prendere una birra, portarlo potrebbe rendere la serata divertente.

Drunk, Stoned or Stupid

Quante volte in un gruppo d’amici avete chi non sa mantenere un segreto, chi si intromette sempre, chi filosofeggia dopo un drink? Ecco, se non avete capito chi è il peggiore in questo, con questo gioco da tavolo lo capirete.

Mysterium

Dai creatori di Dixit, un gioco di deduzione e fantasia ambientato in un castello misterioso. Stavolta però il gioco è collaborativo, niente amicizie rovinate.

Se invece volete qualcosa sulla falsa riga di questo sopra, qui avete Mysterium Park, dove vi troverete a dover risolvere misteri e segreti celati dietro questo luogo.

Throw Throw Burrito

Classico gioco dove dovete fare tris di carte da poter scartare per fare punti, e quando escono le carte burrito, i giocatori bersagliati iniziano a gareggiare per lanciarsi dei burrito di gomma piuma per prendersi come nel dodgeball.

Coco Rido

Edizione classica e La Vendemmia, partliamo di un gioco di black humor per adulti, fino a 10 giocatori, ma rigorosamente sopra i 18 anni.

Passa la Bomba

Una sillaba da usare per trovare le parole, una bomba che potrebbe esplodere in qualunque momento: ecco il gioco più facile e allo stesso tempo ansiogeno di sempre.

What Do You Meme?

Una foto di un meme, e delle frasi da posizionarci: la migliore vince il round. Avete sempre amato fare meme di ogni tipo? Ecco il gioco fatto per voi.

