Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre – Una nuova clip della serie Netflix

Ecco una clip da Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, che mostra uno sguardo alla serie animata che uscirà a gennaio su Netflix.

Netflix ha diffuso una nuova clip relativa a Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, la serie che proporrà venti racconti del mangaka giapponese che, per la prima volta, verranno adattati in versione animata. Il debutto della serie consisterà in dodici episodi.

Questa è la clip di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre che mostra uno dei racconti più inquietanti di Ito, quello su Tomie.

La serie metterà al centro 20 racconti di Junji Ito. I titoli citati sono “The Story of the Mysterious Tunnel,” “Mold,” “Layers of Fear,” “The Thing That Drifted Ashore,” “Back Alley”, “Tomie,” “The Hanging Balloons,” “Ice Cream Truck” (aka “Ice Cream Bus”), “Tomb Town” (aka “Street of Gravestones” o “Tombs”), “Library Vision” ( “Library of Illusions”), e “Headless Statue” (aka “Headless Sculptures”).

La regia è stata affidata a Shinobu Tagashira, mentre la sceneggiatura è di Kaoru Sawada. Il cast vocale originale vede la presenza di Ryotaro Okiayu come Sonohara, Sara Matsumoto farà Tomoki, Takatsugu Chikamatsu sarà Ice Cream Man, Ryohei Kimura farà Tsuyoshi Yoshikawa, M.A.O sarà Kaoru Yoshikawa, Aya Uchida sarà la voce di Izumi Murakami, Yuki Kaji farà Goro Shinozaki, Tomoe Hanba presterà la voce per Koko Shinozaki, Fumiko Orikasa farà Rumi, e Takashi Kondo sarà Shimada.

E poi ancora ci saranno Hisako Kanemoto che farà Sayoko, Yoko Hikasa sarà Chiemi, Natsumi Takamori farà Kuriko, Takahiro Sakurai sarà la voce di Kazuya Hikizuri, Romi Park farà Kiko, Hajime Iijima sarà Shigoro, Risa Shimizu farà Narumi, Ayaka Asai vestirà i panni di Hitoshi, Tomoko Kaneda farà Misako, Riho Sugiyama sarà Kazuko Morinaka, Daisuke Kishio è Shinya Shiraishi, Iori Nomizu fa Kagumi Fujino, Rie Suegara dà voce a Tomie, Yumiri Hanamori fa Tsukiko Izumisawa, Taku Yashiro sarà Yamazaki, Tomokazu Sugita è Tachi, Hiroyuki Yoshino farà Kimata, Yuji Mitsuya sarà Soichi, Yoshimasa Hosoya dà voce a Koichi, Yuka Saito è Sayuri, Yutaka Aoyama veste i panni di Tagaisu, e Hiro Shimono fa Oshikiri.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre sarà disponibile su Netflix dal 19 gennaio.