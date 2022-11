Our Universe: il trailer della docuserie Netflix narrata da Morgan Freeman

Netflix ha diffuso il trailer della docuserie intitolata Our Universe, una produzione che parla della natura dell’Universo, mettendo in evidenza le connessione che la vita sul nostro Pianeta ha con tutto ciò che ne sta al di fuori. La voce narrante sarà quella di Morgan Freeman.

Ecco il trailer ufficiale di Our Universe.

Questa è la descrizione della docuserie:

Dalla nascita del Sole a quella di una tartaruga marina, Il nostro universo, narrato da Morgan Freeman, utilizza una tecnologia all’avanguardia per mostrare come tutte le nostre vite siano collegate alle stelle. Our Universe è disponibile su Netflix solo dal 22 novembre.

Morgan Freeman fino ad ora ha già lavorato a progetti del genere, considerando che nel 2010 ha realizzato un programma di divulgazione scientifica sui misteri dell’universo. Nel 2016 ha partecipato a The Story of God con Morgan Freeman, una produzione in cui l’interprete ha viaggiato in giro per il mondo con lo scopo di studiare varie culture e religioni. Mentre nel 2017 è uscito La nostra storia con Morgan Freeman, programma in cui l’attore viaggia per il mondo analizzando elementi che tengono unita la società, come la fede, l’amore, la libertà, lo spirito di ribellione.

