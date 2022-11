Google presenta il suo primo robotaxi: niente volante e pedali e lo produce la cinese Geely

Anche Waymo, lo spinoff di Google dedicato alla guida autonoma, sta lavorando ad un servizio di robotaxi. L’azienda ha presentato a Los Angeles il concept di un veicolo sprovvisto di volante e pedali: l’auto sarà in grado di muoversi in autonomia, senza un conducente.

Waymo sta già testando i suoi robotaxi a Phoenix, in Arizona, e a San Francisco, in California. In futuro il servizio – sempre in via sperimentale – verrà esteso anche a Los Angeles. Quello annunciato in queste ore è il primo veicolo di Google progettato fin dal principio per la guida autonoma.

Attualmente Waymo sta testando il suo pilota automatico su una serie di vetture di serie appositamente modificate, come il Jaguar I-Pace.

Il robotaxi di Waymo è progettato dalla Zeekr, spinoff del colosso automotive cinese Geely. È completamente elettrico ed è progettato fin dal principio come veicolo dedicato ai servizi di mobilità (o TaaS, acronimo di Transportation As A Service. Un domani gli utenti potranno prendere in mano il loro telefono e prenotare una corsa. In pochi minuti il taxi senza pilota di Google farà la sua comparsa all’orizzonte, per poi trasportare l’utente a destinazione.

Il concept mostrato da Waymo è un piccolo van con una capienza massima di cinque persone. L’abitacolo presenta alcuni touchscreen, che un domani potrebbero ospitare servizi di infotainment e mostrare informazioni utili sul tragitto.

Il veicolo poggia su SEA-M, la piattaforma di Geely progettata per la guida autonoma. Il robotaxi dispone di un ricco arsenale di sensori, telecamere e Lidar per mappare gli spazi circostanti e consentire la navigazione in perfetta sicurezza.