Fast X sarà uno dei film più costosi della storia del cinema

Il budget che è stato rivelato verrà speso per la produzione di Fast X sarà uno dei più costosi della storia del cinema. Ecco i dettagli.

Il franchise di Fast and Furious vuole chiudere con il botto la saga cinematografica con Vin Diesel protagonista, ed il tutto si può notare anche dal budget mostruoso che secondo The Wrap sarebbe previsto per il lungometraggio Fast X: si parla di una cifra di 340 milioni di dollari, tra le più alte della storia del cinema.

La cifra di 340 milioni di dollari stanziata per la produzione di Fast X supera di gran lunga quella che è stata spesa per la realizzazione di Fast and Furious 9, che ha avuto un budget di 200 milioni di dollari. Parliamo perciò del 70% di incremento.

Se la cifra dovesse ulteriormente salire Fast X andrebbe a superare i film che fino ad ora sono considerati i più costosi della storia del cinema. Al primo posto è presente Pirati de Caraibi: Oltre i confini del Mare, uscito nel 2011, e costato 379 milioni di dollari. Al secondo posto c’è Avengers: Age of Ultron con 365 milioni, ed al terzo Avengers: Endgame con 356 milioni.

Il cast di Fast X vede presenti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker e Scott Eastwood. Tra i nuovi membri del cast figurano Rita Moreno, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior, e Brie Larson. La regia è affidata a Louis Leterrier.