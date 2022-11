Drone: tour virtuali gratuiti ideati dalla Regione Liguria

La bellezza di poter fare dei tour in modo virtuale offerti gratuitamente dalla Regione Liguria che ha pensato al drone come strumento più indicato.

La nostra era è quella della tecnologia e della socializzazione o almeno così dicono. Tutto ormai quello che facciamo è digitalizzato.

Ecco che possiamo dire che la società in cui viviamo è sempre più digitalizzata. Molte delle azioni che si compiono quotidianamente vengono svolte proprio tramite l’utilizzo dei dispositivi elettronici e di internet.

Chi non ha tutto questo? Ormai fanno parte della nostra vita e non ne possiamo più fare a meno per qualsiasi azione.

Qui di seguito si parlerà dei tour virtuali con drone e di quello che possiamo fare anche stando comodamente a casa nostra.

Il drone e le potenzialità virtuali

Internet e pc e tutto ciò che è digitalizzato fa parte di noi. Tutto questo oggi rappresenta infatti un’abitudine tanto che quasi non ci si stupisce più.

Sicuramente tutto questo ha cambiato le abitudini di molti di noi tanto che anche la nostra vita è più digitale. A tutto ciò che già si fa col pc e con lo smartphone, si stanno aggiungendo anche tante altre attività.

Ad esempio una novità è quella di poter viaggiare stando anche comodamente sul proprio divano di casa. Potrà sembrare strano ma non lo è. Ad esempio sono stati ideati vari tour virtuali che sono stati “girati” grazie all’utilizzo di un drone. Basterà quindi collegarsi tramite computer o smartphone per poter ammirare varie bellezze naturali.

Questa è un’idea promossa dalla Regione Liguria che permette di visitare alcuni dei percorsi più belli di questo territorio. Se ne parlerà meglio nel seguente articolo.

Tour virtuali: come funzionano?

Molte volte si pensa che per viaggiare sia necessario muoversi fisicamente. Sicuramente questo è vero anche perché il viaggio, di per sé, include una serie di esperienze che possono essere fatte solo se presenti fisicamente in un determinato posto.

Oggi, però, anche il concetto di viaggio sta cambiando e sta diventando sempre più “tecnologico e digitale”. Si può pensare di viaggiare e di scoprire un posto anche stando comodamente sul proprio divano di casa.

Questa esperienza sicuramente non potrà sostituire quella che si fa quando si è fisicamente in un posto nuovo, ma è comunque utile.

In questo modo, sfruttando i tour virtuali, si può scoprire ciò che non si conosce. Inoltre è anche utile in previsione di un viaggio reale; ad esempio tramite il tour virtuale si può organizzare tutto il viaggio in modo ottimale.

Insomma i tour virtuali permettono di visitare dei luoghi virtualmente, appunto, collegandosi ad un sito tramite pc o smartphone.

Questo è stato promosso dalla Regione Liguria. Sono state pensate e ideate tre gallerie che sono, rispettivamente, “Forti di Genova”, “Lanterna di Genova” e “Alta Val Trebbia”. Si tratta di tre percorsi online aerei che sono stati girati tramite l’utilizzo di un drone, appunto.

I tour permettono di visionare e di fare un vero e proprio volo virtuale tra alcune delle aeree più belle della Liguria e anche di una parte del territorio dell’Emilia-Romagna.

Si tratta di tour del tutto gratuiti che comprendono anche una serie di elementi aggiuntivi. Ad esempio sono stati inseriti degli elementi multimediali tra cui approfondimenti con dei documenti, pdf e pagine web. Inoltre sono anche presenti video aggiuntivi, foto e tutto ciò che può servire per conoscere al meglio queste aree.

Scopriamo nello specifico questi tre tour.

Lanterna di Genova: primo luogo da visitare

Tale tour è un omaggio al simbolo della città di Genova ossia la Lanterna di Genova, appunto. Nel tour può essere visitato nello specifico il faro e tutta l’area sottostante. Tale tour infatti include la zona del parco che circonda il monumento, il museo alla base e anche la visuale del porto di Genova che include ben 11 panorami.

Inoltre durante il tour è possibile entrare nel faro soprattutto nella parte più alta e simbolica della Lanterna. Tale visione è del tutto suggestiva e non può essere fatta fisicamente in quanto si tratta di una zona militare.

Insomma un vero e proprio tour caratteristico da non perdere assolutamente.

Forti di Genova: secondo posto da visitare

Il secondo tour disponibile in questa zona è quello dei Forti di Genova. Si tratta di un tour incentrato attorno alle mura storiche che un tempo proteggevano e difendevano il territorio della città. Oltre ciò è possibile anche visionare il panorama sulla città e sulla costa ligure.

A ciò si aggiunge il tour in cui è possibile visionare i principali forti genovesi che ne comprendono ben 16. Di questi 6 sono visionabili in modalità virtuale mentre gli altri 10 tramite video e foto.

L’Alta Val Trebbia: terza location da visitare

Ultimo, ma non per importanza, è il tour virtuale dell’Alta Val Trebbia. Essa è famosa in quanto è stata definita da Hemingway come la “più bella del Mondo”.

Questo tour si incentra sulla vallata e sul Trebbia che, appunto, domina tale zona che incrocia ben quattro province ossia Genova, Piacenza, Alessandria e Pavia.