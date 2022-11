Cane lasciato in auto per raggiungere il ristorante, arriva la denuncia

Ha lasciato il cane in macchina con i finestrini chiusi per andare a cena in un ristorante poco distante in compagnia di amici. I Carabinieri per fortuna hanno impedito che la situazione finisse nel peggiore dei modi. Alla padrona del cane tale gesto è costato una denuncia per abbandono di animale.

Il fatto è avvenuto a Firenze, l’auto con dentro il cane è stata notata perché i finestrini erano appannati nonostante non ci fosse nessuno dentro. I Carabinieri quando si sono avvicinati hanno trovato il cane sofferente sui sedili sena riuscire ad aprire la macchina. Sono stati contattati anche i Vigili del Fuoco e i veterinari della Asl per accertarsi delle condizioni di salute del cane. I Carabinieri per fortuna hanno evitato il peggio, la padrona del cane è arrivata al parcheggio un’ora dopo giustificandosi con la cena al ristorante. Il cane è rimasto in macchina almeno due ore e lei è stata accusata di abbandono di animali.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze sia punito sempre con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Codice Penale per il reato punito dall’articolo 727

Anche a Ceriana, in provincia di Sanremo, una donna è stata condannata a pagare una multa da 5mila euro. Aveva lasciato per 15 ore il cane sul terrazzo di casa. La causa era il fatto di esser rimasta bloccata in ospedale per il parto. Anche se impossibilitata, non aveva chiesto a nessuno di recuperare il cane.