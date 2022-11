Zerocalcare: la nuova serie Netflix uscirà nel 2023 e s’intitolerà Questo Mondo non mi Renderà Cattivo

Attraverso un post condiviso Zerocalare e Netflix hanno offerto delle informazioni importanti sulla nuova serie animata del popolare fumettista. Il titolo della serie sarà Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, ed uscirà nel 2023.

Ecco il post in cui Zerocalcare mostra delle vignette in cui parla del nuovo progetto.

Nelle vignette lo stesso Zerocalcare sottolinea come il nuovo progetto non sia una seconda stagione di Strappare Lungo i Bordi, che è considerata come una storia a sé stante. Accanto alla voce di Zerocalcare, che tornerà a doppiare tutti i personaggi delle puntate, ci sarà ancora Valerio Mastandrea, che farà l’Armadillo.

Il nuovo progetto arriva dopo il successo di Strappare Lungo i Bordi, serie animata che ricalca le vicende di Un Polpo alla Gola, secondo fumetto realizzato dall’autore romano. Questa è la descrizione ufficiale offerta dalla piattaforma streaming del cartone:

Strappare lungo i bordi è la storia di un viaggio complicato che Zerocalcare fa con i suoi amici Sarah e Secco. Lungo la strada, emergeranno episodi della sua vita solo apparentemente scollegati tra di loro, ma che alla fine riveleranno un significato profondo.

Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi è la prima serie d’animazione di Zerocalcare ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancano personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce è di Valerio Mastandrea. Strappare Lungo i Bordi è uscito nel 2021 su Netflix ed è composto da sei episodi in totale.

Nelle vignette che hanno annunciato la nuova serie animata, lo stesso Zerocalcare ha fatto notare come non sia, chiaramente, da solo a lavorare sul progetto. E per questo può tornare utile questo video pubblicato dopo l’uscita di Stappare Lungo i Bordi, in cui possiamo vedere il fumettista di Rebibbia mostrate un giorno di lavorazione della serie.

Di recente Zerocalcare ha fatto uscire anche un nuovo fumetto, edito da BAO Publishing, intitolato No sleep till Shengal. Inoltre a Milano si svolgerà, a partire da dicembre, una mostra a lui dedicata.