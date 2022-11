Legion of Super-Heroes: il trailer del film d’animazione DC

Warner Bros. ha diffuso online il trailer del nuovo film d’animazione a tema DC, il titolo del lungometraggio è Legion of Super-Heroes, e mette al centro una nuova generazione di supereroi che lottano per la giustizia.

Ecco il trailer.

Here’s the exclusive first look from Legion of Super-Heroes! pic.twitter.com/RFw8HuOVjL — Warner Bros. (@WBHomeEnt) November 16, 2022

Al centro della storia c’è Supergirl che guida il gruppo di supereroi della Legione del 31esimo secolo. Nel film d’animazione è presente anche il personaggio di Superman, con Kara che troverà un nemico d’affrontare in Brainiac 5. E non mancheranno l’organizzazione criminale Dark Circle ed il personaggio di Batman.

Il cast vocale vede protagonisti Meg Donnelly, Darren Crisk e Jensen Ackles, a cui si uniscono Matt Bomer come Flash, Cynthia Hamidi, Gideon Adlon, Ely Henry, Robbie Daymond, Yuri Lowenthal, Eric Lopez, Darin De Paul, Ben Diskin, Victoria Grace, Jennifer Hale, Daisy Lightfoot e Zeno Robinson. Josie Campbell ha scritto il film, mentre Jeff Wamester lo ha diretto, e con Butch Lukie che ha fatto da produttore e supervisore. Gli altri produttori sono Jim Krieg, Kimberly S. Moreau e Sam Register.

Il trailer mostra la Legione e mette al centro il personaggio di Kara/Supergirl. Un progetto più adulto sulla Legione dei Supereroi è in lavorazione pe HBO Max, grazie al contributo di Brian Michael Bendis, autore di fumetti che ha realizzato saghe cult come Ultimate Spider-Man, e che in DC Comics sta lavorando sul personaggio di Superman.

La Legione dei Supereroi è comparsa per la prima volta nei fumetti DC nel 1958. Le storie sono ambientate circa mille anni nel futuro rispetto alla continuity ufficiale. Nelle avventure ambientate nel trentunesimo secolo la Legione dei Supereroi si trova ad affrontare viaggi nel tempo, battaglie spaziali e minacce provenienti da ogni parte dell’universo.

Ecco un’immagine della prima apparizione della Legione dei Supereroi su Adventures Comics.

Legion of Super-Heroes sarà disponibile in versione DVD e Blu-Ray il prossimo anno.

