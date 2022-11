PlayStation VR2, svelati i giochi con upgrade gratis da VR1

Scopriamo quali sono i giochi per PS VR che saranno aggiornati gratuitamente alla versione per PlayStation VR2.

Sony ha svelato quali saranno i giochi PSVR che riceveranno l’upgrade gratuito alla versione per PlayStation VR2. Ricordiamo, infatti, che il visore per la realtà virtuale di nuova generazione non presenterà la retrocompatibilità con il software del primo modello del visore Sony per PS4, per cui i suoi giochi non saranno supportati dal nuovo modello. Ci saranno, però, alcuni titoli che riceveranno un aggiornamento per funzionare su PS VR2.

Ecco l’elenco dei giochi che riceveranno l’upgrade gratuito alla versione PS VR2:

After The Fall

Hello Neighbor VR: Search and Rescue

Light Brigade

No Man’s Sky

Pistol Whip

Zenith: The Last City

Come potete vedere, l’elenco dei titoli che riceveranno l’upgrade conta al momento soltanto una manciata di giochi, ma è molto probabile che questi siano destinati ad aumentare a breve. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che al momento è possibile già preordinare il visore anche in Italia al prezzo di 599.98 euro. La confezione include il visore PlayStation VR, il controller Sense (destro e sinistro) con laccetti, cavo USB per la ricarica dei controller,auricolari stereo con tre paia di gommini e manuale cartaceo.

Il nuovo PlayStation VR2 è progettato per far immergere pienamente il giocatore all’interno dell’esperienza di gioco. Il visore offrirà, infatti, una grafica 4K HDR con una risoluzione di quattro volte migliore rispetto al visore PlayStation VR originale. Il display OLED permetterà ai giocatori di ammirare una risoluzione dello schermo di 2000×2040 per occhio, oltre a una frequenza fotogrammi impostata su 90/120 Hz.

Inoltre, sarà presente anche un sistema di eye tracking, che consente ai giocatori di interagire più intuitivamente in modi nuovi e realistici e a tante altre feature esclusive. Anche il design è stato rivisto rispetto al precedente modello: ora infatti il visore si presenta esteticamente più morbido nelle forme e più leggero.

Vi ricordiamo che PlayStation VR2 sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2023.