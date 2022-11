Drones Beyond 2022: cento droni nel cielo di Bari

Fra il 17 e il 18 novembre si alzeranno in volo a Bari ben cento droni. Il Drones Beyond 2022 è il più grande evento europeo a livello di droni in ambiente urbano.

L’evento è organizzato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) e dal Comune di Bari. Insieme al patrocinio della Regione Puglia e dell’Anci e al supporto di Eurocontrol, UIC2 ed EU-Network for U-space Stakeholders. Tra il 17-18 novembre si alzeranno in volo a Bari la bellezza di cento droni. Si parla del Drones Beyond 2022, il più grande evento europeo in ambiente urbano riguardo a dimostrazioni su droni.

Ecco il programma delle due giornate relative all’evento. Venerdì 17 novembre, ore 9, i saluti istituzionali ai partecipanti all’evento del presidente della Regione Michele Emiliano e del sindaco di Bari Antonio Decaro. L’introduzione sarà tenuta dal presidente del Dta Giuseppe Acierno e dal vice sindaco di Bari Eugenio Di Sciascio. La prima giornata sarà conclusa da Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, da Giuseppe Acierno ed Eugenio Di Sciascio. Le dimostrazioni di volo inizieranno alle 14.30 e si concluderanno alle 18 con il Drone Air Show.

La società Eagle Projects metterà insieme arte e tecnologia grazie ai suoi droni. I dispositivi si muoveranno a tempo di musica per creare nel cielo animazioni e sequenze di luce. Un modo per sostituire l’impatto sull’ambiente e i danni provocati dai fuochi d’artificio. Oltre alla natura dell’evento sono previste dimostrazioni in volo o registrazioni per verificare l’uso dei droni in diverse attività. Ad esempio monitoraggio strade, navigabilità, consegna merci, controllo delle coste e dell’ambiente con droni a energia solare e altro ancora.

L’evento ha lo scopo di dare indicazioni sullo sviluppo di tecnologie e applicazioni in campo di droni. Lo scopo di medio-lungo termine tende a valorizzare un’unica infrastruttura tra Grottaglie e Bari. Nella speranza di ottenere nel tempo un collegamento fra i due nodi grazie a un’autostrada sperimentale per droni. Il Drones Beyond 2022 prevede anche lo svolgimento di panel con la presenza di esperti, istituzioni e aziende del settore. Un modo per illustrare le prospettive italiane della mobilità urbana futura.