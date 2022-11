Bullet Train: da oggi disponibile l’Home Video in DVD, Blu-Ray, 4K e in steelbook 4K

16—Nov—2022 / 9:27 AM

Da oggi, 16 novembre, è disponibile grazie a Eagle Pictures la versione Home Video di Bullet Train di David Leitch, edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K e in una steelbook da collezione sempre in 4K. Il regista di “Deadpool 2” filma una corsa folle e senza sosta attraverso il Giappone Moderno, realizzando un action che guarda al cinema di Guy Ritchie e Quentin Tarantino.

Ecco le cover degli Home Video di Bullet Train.

Protagonista Brad Pitt, insieme all’irresistibile coppia di sicari interpretata da Aaron Taylor–Johnson e Brian Tyree Henry, qui alle prese con un esilarante e violentissimo scontro ricco di citazioni e spietati killer, condensato in un film dall’estetica pop e ricco di spassosissimi cammei. Ispirato al best seller di Kotaro Isaka “I sette killer dello Shinkansen”, il film vede protagonista Ladybug (Brad Pitt), uno sfortunato assassino determinato a portare a termine il suo compito senza problemi dopo l’ennesimo ingaggio finito male. Il destino, tuttavia, sembra avere altri piani: la missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione sul treno più veloce del mondo con avversari letali provenienti da ogni parte del globo, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti. Tutte le edizioni conterranno un card da collezione con il personaggio di Brad Pitt, mentre lo steelbook 4K includerà ben nove card, con tutti i protagonisti del film.

Questo è il trailer di Bullet Train.