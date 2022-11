1899: dietro le quinte della nuova serie degli autori di Dark

Domani 17 novembre è il grande giorno del debutto di 1899 su Netflix, e prima ancora che comincino a vorticarci in testa gli enigmi che la serie ci porrà, ci domandiamo come sono stati realizzati gli effetti visivi, che sembrano piuttosto complessi. Ad esempio, come è stata realizzata la traversata immaginaria su un transatlantico di fine ottocento? In questo video ufficiale i creatori di 1899, gli stessi di Dark, ci spiegano il dietro le quinte dei VFX, le tecniche impiegate e le nuove idee messe in campo.

Sinossi della serie:

1899. Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

