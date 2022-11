Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, nuovo trailer italiano del biopic con Naomi Ackie

In sala dal 22 dicembre, Whitney: Una Voce Diventata Leggenda è il nuovo biopic ufficiale su Whitney Houston, con Naomi Ackie nei panni dell'artista.

15—Nov—2022 / 10:52 AM

Naomi Ackie incarna la celebre cantante e attrice Whitney Houston nel biopic Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (titolo originale: I Wanna Dance With Somebody), in arrivo il 22 dicembre nelle sale della penisola: ecco il nuovo trailer italiano.

Nel cast del film, diretto da Kasi Lemmons e ufficializzato dagli eredi dell’artista (che hanno autorizzato l’utilizzo delle sue canzoni originali) anche Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters: la sceneggiatura è opera di Anthony McCarten, autore tra le altre cose del copione di uno dei biopic musicali più celebri degli ultimi anni, Bohemian Rhapsody.

Sinossi:

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda è un film sull’icona della musica, Whitney Houston. Naomi Ackie interpreta l’artista nel biopic musicale che racconta l’incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre. Diretto da Kasi Lemmons e scritto dal candidato al Premio Oscar Anthony McCarten, Whitney: Una Voce Diventata Leggenda farà vivere al pubblico un viaggio nelle emozioni e nell’energia della star americana.

Leggi anche: