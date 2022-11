The Witcher 3: Wild Hunt, data di uscita su PS5 e Xbox Series S/X annunciata ufficialmente

Le versioni PS5 e Xbox Series S/X di The Witcher 3: Wild Hunt hanno finalmente una data d’uscita. Tramite Twitter, CD Projekt RED ha annunciato che l’update next gen dell’acclamato terzo capitolo di The Witcher arriverà a partire dal 14 dicembre 2022.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.

For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih

