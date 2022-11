The Fabelmans: trailer italiano e nuova foto dal film di Steven Spielberg

Dopo lo straordinario successo di critica e di pubblico all’anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e all’anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella città, Leone Film Group e Rai Cinema presentano un nuovo trailer italiano (e una nuova foto ufficiale) di The Fabelmans, ultimo, attesissimo capolavoro del quattro volte Premio Oscar Steven Spielberg, che firma il suo film più intimo e personale,in uscita nelle sale italiane il prossimo 22 dicembre 2022.

The Fabelmans, uno spaccato dell’infanzia americana del XX secolo, è il toccante racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia, la magia dei sogni e il potere salvifico del cinema.

The Fabelmans, che ha già vinto il Premio del Pubblico al Festival di Toronto, è interpretato dalla quattro volte candidata all’Oscar Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e dal candidato all’Oscar Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar® John Williams, la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar® Michael Kahn e Sarah Broshar. The Fabelmans è scritto da Spielberg insieme al drammaturgo Premio Pulitzer Tony Kushner, storico collaboratore del regista, due volte candidato all’Oscar per le sceneggiature di Lincoln e Munich. I produttori sono la candidata all’Oscar Kristie Macosko Krieger, Spielberg e Kushner.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e sarà al cinema dal 22 dicembre con 01 Distribution.

