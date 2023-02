Napoleon: Steven Spielberg lavora alla serie tratta dal progetto di Stanley Kubrick

Gli appassionati di Stanley Kubrick ricorderanno che l’autore di Shining e di altri capolavori cinematografici, ad un certo punto della propria carriera, ebbe l’idea di realizzare un film su Napoleone. Quel progetto non venne mai fatto, e tempo dopo Steven Spielberg decise di prendere le redini in mano di quel Napoleon per trasformarlo in una serie TV, che il regista ha dichiarato essere ancora in sviluppo.

Il progetto su Napoleon sarà una serie TV in sette parti che verrà realizzata per HBO. Secondo Steven Spielberg:

Si sta creando una grande produzione riguardo a Napoleon, e tutto questo grazie al contributo di Christiane Kubrick e Jan Harlan, e con la collaborazione di HBO. Ci stiamo basando sulla sceneggiatura originale di Stanley Kubrick. Sarà una serie limitata in sette parti.

Dopo il successo di 2001: Odissea nello Spazio il grande Stanley Kubrick ebbe in mente l’dea di realizzare un film sulla storia di Napoleone. Il piano era quello di realizzare la produzione girando il film tra Francia, Romania, Regno Unito utilizzando ben 40.000 soldati. Tra i protagonisti erano stati chiamati in causa per la parte di Napoleone David Hemmings e Jack Nicholson, mentre Audrey Hepburn avrebbe dovuto fare Giuseppina.

Ma, dopo l’insuccesso del Guerra e Pace di Sergei Bondarchuk e di Waterloo, Stanley Kubrick abbandonò l’idea, decidendo di far convergere molti degli spunti del film per la realizzazione di Barry Lyndon, film che uscì nel 1975.

Il progetto di Spielberg, invece, è stato messo in piedi ne 2013, e doveva inizialmente avere alla regia Cary Joji Fukunaga, che fu ingaggiato nel 2016. Dopo tanti anni di pausa, ora sembra che la produzione sia pronta a ripartire.

Il Napoleone di Ridley Scott

Il progetto sul Napoleone di Stanley Kubrick inizia a vedere la luce nel momento in cui Ridley Scott sta portando sullo schermo anche la sua versione. Il protagonista che interpreterà Napoleone sarà il premio Oscar Joaquin Phoenix.

Ecco una prima immagine di Phoenix come Napoleone.

First images of Joaquin Phoenix as Emperor Napoleon Bonaparte on the set of Ridley Scott’s new movie, “Napoleon”. Source: @DailyMail pic.twitter.com/AWGTfZmgNd — Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) March 10, 2022

Il film, conosciuto fino a poco tempo fa con il più sottile titolo di Kitbag, vedrà nel cast anche Vanessa Kirby, nei panni del grande amore dello statista, Giuseppina, insieme a Tahar Rahim in quelli di Paul Barras. Il film dovrebbe arrivare direttamente su Apple TV+, senza passare necessariamente per i cinema (anche se è probabile una limited release in sale selezionate).