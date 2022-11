Offerte eBay: Pro Controller Nintendo Switch di Splatoon 3 in sconto

Le offerte eBay di oggi ci portano in forte sconto il Pro Controller per Nintendo Switch di Splatoon 3.

Le offerte eBay di oggi ci portano in sconto il Pro Controller per Nintendo Switch dedicato a Splatoon 3, e con il coupon che scade tra qualche giorno potrete avere un ulteriore sconto del 15% (per un massimo di 50€). Potete acquistare il prodotto cliccando su questo link.

Il coupon REGALI22 può essere utilizzato per un massimo di quattro volte per account e permette di avere uno sconto del 15% (massimo di 50€ a ogni utilizzo). Il coupon è valido fino al 16 novembre 2022, alle 23:59 ora italiana.

Utilizzando il coupon in questione potrete quindi avere il prodotto a soli 57,79€, un ottimo sconto che potrete utilizzare solo per qualche altro giorno, prima che il coupon scadrà. Il pad in questione esiste anche in versione standard – ad un prezzo nettamente superiore – ma averlo con questo sconto e in questa versione è un doppio affare.

Il prodotto è venduto da monclick-italia, un negozio molto affidabile che ha 234825 feedback di cui il 96,6% positivi. Ovviamente il negoziante permette anche il reso con rimborso entro 14 giorni.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.