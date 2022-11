Offerte eBay: Joy-Con Viola-Arancio e Blu-Giallo in sconto con il coupon

Le offerte eBay di oggi ci portano in sconto due set di joy-con per Nintendo Switch ad un prezzo davvero ottimo. Il prezzo di base è di 64,90€, e con il coupon che scade tra qualche giorno potrete avere un ulteriore sconto del 15% (per un massimo di 50€). Potete acquistare il prodotto cliccando sui seguenti link:

Il coupon REGALI22 può essere utilizzato per un massimo di quattro volte per account e permette di avere uno sconto del 15% (massimo di 50€ a ogni utilizzo). Il coupon è valido fino al 16 novembre 2022, alle 23:59 ora italiana.

Utilizzando il coupon in questione potrete quindi avere il prodotto a soli 55,16€, un ottimo prezzo se pensate che una coppia di joy-con di colorazione standard viene di solito venduta ad un prezzo maggiore.

La confezione, in entrambi i casi, contiene all’interno i due joy-con e due polsiere: le colorazioni, che potete vedere in cima nel caso di Blu e Giallo, e in calce nel caso di Viola e Arancio, sono poi abbinabili in caso aveste altre colorazioni disponibili, così da poter scegliere ogni volta che tipo di Switch avere.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.