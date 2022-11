John Aniston: morto il padre di Jennifer Aniston, interpete de Il Tempo della Nostra Vita

All’età di 89 anni si è spento John Aniston, attore che è diventato popolare come star della soap opera Il Tempo della Nostra Vita, è che è anche il padre della popolare Jennifer Aniston. La stessa attrice ha condiviso un post in cui ha ricordato il padre scomparso.

Ecco il post su Instagram.

L’attrice ha scritto:

Sei stato uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto. Sono contenta che te ne sia andato in pace, e senza sentire dolore. E lo hai fatto l’11 novembre, con un tempismo perfetto, com’è sempre stata tua abitudine. Questa cifra da oggi rappresenterà per me qualcosa di speciale. Ti amerò per sempre.