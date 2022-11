Harry Potter: HBO sta valutando varie idee per una serie tv

La possibilità di un serial ambientato nel Wizarding World of Harry Potter si fa concreta: HBO sta valutando varie idee in proposito.

Una settimana fa, abbiamo fatto il punto sulla situazione delle produzioni ambientate nel Wizarding World of Harry Potter e sui rumor che circolano, anche in relazione a possibili produzioni televisive legate al Mondo magico. Sarah Aubrey, a capo della produzione di serie originali in HBO Max, smentisce ci sia qualcosa attualmente in sviluppo attivo, ma che si stanno sondando le possibilità effettive in merito.

Non c’è nulla come un fan di Harry Potter, in termini di appetito per nuove storie e nuovi modi di interagire con quei personaggi. Quindi che sia la Reunion [del cast dei film] o eventi dal vivo o videogiochi, siamo davvero impegnati a creare nuovi contenuti per questi fan e a pensare cosa fare in seguito. Non abbiamo una serie in sviluppo attivo al momento. Ma siamo dentro a questo affare perché i fan richiedono a gran voce nuove storie.

Di cosa potrebbero parlare eventuali serie tv? Le possibilità sono infinite: trasposizioni live action di alcuni dei videogiochi spin-off degli ultimi anni, un prequel sugli anni a Hogwarts dei Malandrini, la storia dei fondatori di Hogwarts o Ilvermorny, un poliziesco-procedurale ambientato in un presidio Auror… queste sono solo alcune delle proposte più “banali”! Staremo a vedere.

