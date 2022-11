Captain America: New World Order e Ironheart – Dominique Thorne e Nate Moore aggiornano sui due progetti

Tra i progetti più attesi del Marvel Cinematic Universe ci sono la serie TV su Ironheart ed il film Captain America: New World Order. Per quanto riguarda la prima, già in Black Panther: Wakanda Forever è stato inserito un collegamento, e la protagonista Dominique Thorne ha aggiornato sulla produzione.

Ecco le sue parole:

Stiamo ancora lavorando. Abbiamo concluso con le riprese il 2 novembre, e ci sono un sacco di fan che non vedono l’ora di gustarsi la serie, soprattutto se hanno potuto vedere tutto ciò che era collegato a Riri Williams in un mondo che non era del tutto il suo. Penso che stiano arrivando al momento giusto per entrare totalmente nel suo mondo.

E proprio riguardo ad Ironheart, ultimamente si è diffuso un rumor che vorrebbe il popolare Sacha Baron Cohen come possibile interprete di Mephisto. A riguardo non sono arrivate né conferme e né smentite. Sta di fatto ce si tratta di una voce suggestiva. Il personaggio di Mephisto, secondo alcune voci, doveva apparire in WandaVision, ma ha lasciato il posto alla malefica Agatha (presto protagonista di una sua serie TV). Questa è una suggestiva fan art di Sacha Baron Cohen nei panni del character.

Mephisto è uno dei villain più temuti dell’Universo Marvel, considerando che si tratta del signore dell’Inferno, e di un personaggio dalla forza e dai poteri quasi infiniti. Persino gli attacchi di Silver Surfer sono in grado di scalfirlo a malapena. Tra i suoi avversari principali troviamo il Doctor Strange, che potrebbe essere un buon tramite per portare Mephisto nel Marvel Cinematic Universe.

Mentre, per quanto riguarda Captain America: New World Order, il produttore Nate Moore ha detto:

Il Captain America di Sam Wilson creerà una squadra tutta sua, sappiamo già ci sarà il ritorno di Samuel Sterns, ed il che è fantastico, visto che Tim Blake Nelson è il meglio che ci possa essere. Harrison Ford farà il generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, e lo vedremo assieme a Sam Wilson, che ricordiamo è stato imprigionato alla fine di Civil War per aver violato gli accordi di Sokovia. Ci saranno delle scintille, e sarà tutto molto divertente.

Captain America: New World Order arriverà nelle sale cinematografiche il 3 maggio 2024, e sarà il primo film della saga senza Chris Evans come Steve Rogers. Qualche tempo fa l’attore ha confermato di aver chiuso con il personaggio. Ecco le sue parole: