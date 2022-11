Bones and All: ressa a Milano per Timothée Chalamet, le sue dichiarazioni

La giovane star di Bones and All, Timothée Chalamet, ha presenziato a Roma e Milano per presentare il film: la folla ha impedito il red carpet meneghino.

Luca Guadagnino e Vision Distribution hanno portato in Italia i due protagonisti di Bones and All, Taylor Russell e Timothée Chalamet, per le anteprime di Roma e Milano. Mentre nella capitale è filato tutto liscio, a Milano si è dovuto ricorrere in corsa a misure di sicurezza aggiuntive, a causa dell’eccessiva ressa creatasi davanti e attorno al red carpet. Ne è risultata la cancellazione degli appuntamenti stampa e una proiezione ancor più blindata, con le foto realizzate all’interno della struttura invece che sul red carpet.

Timothée Chalamet, Taylor Russell and Luca Guadagnino wave to the crowd at the #BonesAndAll premiere in Milan. https://t.co/PycbQzYAzd pic.twitter.com/ZgG8Kvc3CU — Variety (@Variety) November 12, 2022

The red carpet at the Milan premiere of #BonesAndAll was suspended after a massive gathering of Timothée Chalamet fans prompted safety concerns. https://t.co/PycbQzYAzd pic.twitter.com/xxwQFAuNkH — Variety (@Variety) November 12, 2022

Chalamet ha approfittato della sortita italiana per essere ospite di Che tempo che fa sulla Rai (trovate il video completo a quest’indirizzo), parlando non solo del film ma anche del suo rapporto con l’Italia, iniziato ai tempi di Call Me By Your Name:

L’italiano un po’ lo capisco, ma non molto. L’ho studiato con un fantastico insegnante a Crema, però non è rimasto molto di quello che ho imparato. Crema fa parte ormai della mia crescita, della mia esperienza, grazie a Luca Guadagnino posso dire che mi sento davvero a casa in Italia, sento che la storia di questo Paese mi ha dato anche una carriera, in America sarò sempre grato all’Italia.

Bones and All è un film che abbiamo sviluppato durante il Covid e tutti nello studio si sentivano un po’ isolati, emarginati e tagliati fuori dalle connessioni delle persone che amano, la famiglia, gli amici, ma soprattutto sui giovani ha avuto un grande impatto, considerando anche quello che sta vivendo il pianeta, il surriscaldamento globale, i problemi nel mondo. Le persone, soprattutto i giovani, si sentono isolate e questo film in un certo senso è una metafora di tutto ciò.

Il film ha vinto il Leone d’argento alla regia alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola è stata scritta da David Kajganich – che ha collaborato con il regista in Suspiria e A Bigger Splash – ed è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis “Bones & All” (“Fino all’osso”), edito in Italia da Panini Books.

Nel cast del film, in uscita il 23 novembre, oltre a Taylor Russell e Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.

Bones And All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.

Leggi anche: