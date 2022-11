Non sappiamo voi ma quando si tratta di “animali peluchosi” come quelli di Zootropolis non possiamo che essere contenti di rivederli di nuovo sullo schermo. Iniziamo la recensione di Zootropolis+ dicendo che la prima stagione della serie riporta i fan in un mondo che non frequentavano dal 2016. Questa raccolta di sei cortometraggi consente agli spettatori di guardare dietro le quinte gli eventi che si stavano svolgendo durante il film, ma come non l’abbiamo mai visto.

Vi siete mai chiesti dell’organizzazione del matrimonio di Priscilla? Com’è per i camerieri che devono servire Flash in un ristorante? O l’abilità canora di Duke Weaselton? Bene, non cercate oltre perché questi episodi vi daranno tutto questo e altro ancora.

Con ognuno brillantemente e sorprendentemente legato al film Zootropolis, i cortometraggi di Zootropolis+ raccontano un po’ più della storia in modi esilaranti e divertenti.

Il cast vocale originale è tornato per tutti i personaggi che vediamo sullo schermo, rendendo i cortometraggi più credibili. Sembra davvero che stiamo vedendo diverse piccole aggiunte alla trama del film, che a loro volta consentono alla storia di completarsi meglio. Dopo aver visto Zootropolis+, non guarderai mai più Zootropolis allo stesso modo. Alcuni momenti che avrebbero potuto sembrare momenti “usa e getta” ora avranno più significato che mai. I fan di lunga data di Zootropolis saranno entusiasti di queste nuove storie che coinvolgono i loro personaggi secondari preferiti.

I cortometraggi stessi vanno da sei a nove minuti, inclusa la sequenza del titolo di apertura e i titoli di coda. Ciò significa che sono una maratona facile in quanto si possono guardare tutti in meno di un’ora. Alcuni sono buffi, altri sono intensi e tutti sono visivamente sbalorditivi.

Il team di animazione è stato in grado di creare lo stesso aspetto e la stessa sensazione, aggiornando al contempo la grafica per ottenere una risoluzione migliore e ancora più realistica: dopo tutto sono passati sei anni.

I fan di Zootropolis adoreranno sicuramente esplorare la storia un po’ di più di quanto abbiamo già visto, mentre questa è l’introduzione perfetta al mondo per i nuovi arrivati. Zootropolis+ è ora in streaming su Disney+, quindi rannicchiatevi sul divano e divertitevi a conoscere un po’ di più della metropoli abitata da tanti animali eccentrici.

I personaggi più amati della terra di Zootropolis sono tornati. La nuovissima serie è l’estensione perfetta del film originale con lo stesso umorismo e un’animazione visivamente superba. Zootropolis+ è una serie esilarante e deliziosa di cortometraggi facilmente godibili sia per gli adulti che per i bambini. Incentrato su canzoni e parodia, come The Real Housewives e The Godfather, Zootopia+ non lascia storie nascoste. Ogni episodio si collega direttamente al film del 2016, mostrando cosa è successo quando la telecamera si allontana da determinati personaggi, esplorando anche generi diversi. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Bentornati a Zootropolis

Continuiamo la recensione di Zootropolis+ dicendo che torniamo nella frenetica metropoli dei mammiferi di Zootropolis in una serie breve che si tuffa più a fondo nelle vite di alcuni dei residenti più intriganti del film, tra cui Fru Fru, il toporagno artico alla moda; il ghepardo goloso; e Flash, il bradipo sorridente e pieno di sorprese.

Nel primo episodio Hopp on Board, Bonnie (Bonnie Hunt) e Stu Hopps (Don Lake) salutano la loro figlia Judy (Ginnifer Goodwin). Sale sul treno da Bunny Burrow a Zootropolis per iniziare la sua vita come primo poliziotto coniglietto della grande città. Nel frattempo, la loro figlia più giovane, Molly, fa l’autostop sul treno. Ora la coppia di allevatori di carote è costretta a intraprendere una missione di salvataggio ricca di azione per salvare Molly.

In The Real Rodents of Little Rodentia, Fru Fru (Leah Latham) appena fidanzata dà il via alla pianificazione del suo matrimonio con entusiasmo e prosperità. Inaspettatamente, la cugina Tru Tru (Michelle Buteau), ladra di scene, arriva per assumere il ruolo di Shrew of Honor. Segue una battaglia per i riflettori fino a quando una telefonata ravvicinata con una ciambella gigante rivela che, nel bene e nel male, nessuno ti conosce meglio della famiglia.

Apparendo come uno degli antagonisti del film originale, Duke finalmente finisce sotto i riflettori. Dopo essere stato arrestato e intrappolato in una ciambella gigante (complimenti all’agente Judy Hopps), l’abile criminale donnola Duke (Alan Tudyk) rivaluta la sua vita. Riflette su dove ha sbagliato, messo in scena nella sua stessa mente in Duke the Musical. In un musical opportunamente messo in scena nella sua mente, Duke riflette su come passare da un piccolo imbroglione a un grande benefattore.

Facendo al pubblico un’offerta che non possono rifiutare, Il Padrino della Sposa si collegherà direttamente al matrimonio di Fru Fru. L’episodio è una storia toccante sul potente toporagno artico noto come Mr. Big (Maurice LaMarche). Rivisitando il grande giorno del matrimonio di Fru Fru, pronuncia un discorso rivelatore del padre della sposa, riportando gli ospiti indietro nel tempo ai suoi giorni come Mr. Small, un nuovo immigrato a Zootropolis insieme alla sua amata madre. Trasmette la saggezza che ha acquisito allora sull’importanza degli amici, della famiglia e della comunità.

Durante l’episodio di So You Think You Can Prance, il dispatcher della ZPD Clawhauser (Nate Torrence) convince il suo capo, il capo Bogo (Idris Elba), a fare un’audizione per So You Think You Can Prance. Prendendo il centro della scena e mettendo in mostra le sue mosse, entrambi i personaggi cercano di battere i loro concorrenti. La posta in gioco è alta poiché il premio finale è un’opportunità da sogno per ballare sul palco con la star del pop Gazelle (Allison Strong).

In Dinner Rush, gli spettatori incontreranno Sam (Charlotte Nicdao), una super server che cerca urgentemente di finire il suo turno al ristorante per fare un concerto di Gazelle irripetibile. L’episodio finale reintrodurrà i pigri bradipi, Flash (Raymond S. Persi) e Priscilla (Kristen Bell), mentre si recano in città per una cena tardiva. Con grande sgomento del loro cameriere Sam, il duo si presenta subito prima della chiusura e si muove attraverso la loro esperienza culinaria a un ritmo glaciale.

Zootropolis+, una dedica al lavoro del 2016

Arriviamo alla conclusione della recensione di Zootropolis+ dicendo che quando Zootropolis è uscito nel marzo 2016, si è rivelato un film di grande successo per la Disney. Non solo il film ha incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, ma ha ottenuto recensioni entusiastiche e ha persino vinto il premio per il miglior film d’animazione agli Oscar.

Zootropolis+ mostra più del mondo di Zootropolis di cui gli spettatori non erano a conoscenza prima, seguendo tutti i personaggi memorabili introdotti nel film del 2016.

Con ogni episodio che, come già accennato, ha all’incirca una durata media di 7 minuti, la serie ha molto più potenziale per essere più divertente per gli spettatori con un numero maggiore di episodi. Anche se non ci sono state molte conferme su un sequel del film, per ora, i fan possono tuffarsi nel mondo gloriosamente colorato ed eclettico di Zootopia.

Tutti e sei gli episodi di Zootopia+ saranno disponibili per lo streaming a partire dal 9 novembre esclusivamente su Disney+. Visivamente, Zootopia+ sembra buono tanto quanto il film. Hanno trasferito la qualità dei loro personaggi originali in questi cortometraggi, il che lo rende un nuovo capitolo soddisfacente per gli appassionati di animazione e per coloro che hanno semplicemente adorato il film e vogliono vedere più del mondo senza compromessi visivi sul budget.

Secondo noi, tra le chicche più originali degli episodi troviamo “Il padrino della sposa” e “Duke the Musical”, che entrambi hanno delle star creative in termini di esecuzione delle loro storie molto diverse. Il primo, in particolare, utilizza così tanto del suo fotogramma per racchiudere dettagli incredibili, battute visive e allusioni al cinema classico da essere commuovente.