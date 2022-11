Star Wars: Lucasfilm e Studio Ghibli hanno realizzato un corto su Grogu, da oggi su Disney+

Dopo che un breve teaser aveva annunciato la collaborazione tra lo Studio Ghibli e la Lucasfilm, ora entrambe le case di produzione hanno svelato il mistero, annunciando l’uscita di un cortometraggio animato sul personaggio di Grogu, che arriverà oggi, 12 novembre, sulla piattaforma Disney+.

Questi sono i due post delle case di produzione. Il titolo del corto sarà “Grogu and Dust Bunnies”.

Discover Zen – Grogu and Dust Bunnies, a hand-drawn animation by Studio Ghibli, is streaming tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ODqHrgIwnB

— Disney+ (@DisneyPlus) November 12, 2022