Black Panther: Wakanda Forever – Cosa sappiamo sulla possibile serie TV e sullo spin-off su Namor

Black Panther: Wakanda Forever è appena uscito nelle sale cinematografiche, e gli appassionati Marvel hanno subito riempito i cinema per vedere il film che rende omaggio a Chadwick Boseman, e che, allo stesso tempo, cerca di portare avanti il franchise. E proprio a riguardo riportiamo alcune dichiarazioni sui possibili nuovi progetti legati a Black Panther, come una serie TV spin-off ed uno standalone su Namor.

Così come ha mostrato anche il trailer di Black Pather: Wakanda Forever, nel film è presente Shuri, la sorella piccola di T’Challa, che si ritrova a vestire i panni del fratello. Ed a riguardo si è parlato di un possibile spin-off proprio sul personaggio e sul Wakanda, per una serie TV sviluppata su Disney+ con Ryan Coogler a coordinarla. Ma il produttore Nate Moore ha detto a riguardo:

Per il tempo che abbiamo passato su questo film, ed anche per ciò che stiamo facendo su Ironheart, non possiamo ora come ora offrire al pubblico ciò che vorrebbero sentirsi dire, ma ci sono tante grandi idee che circolano e ne stiamo parlando con Ryan Coogler.

Sempre Nate Moore ha aggiunto:

Vogliamo vedere come il pubblico reagirà al film prima di decidere cosa fare per il futuro. Abbiamo delle idee sul terzo capitolo di cui abbiamo discusso con Ryan, però siamo anche un po’ superstiziosi.

Neanche gli stessi protagonisti di Black Panther 2 hanno idea di cosa ne sarà del franchise, e Lupita Nyong’o ha detto sui prossimi progetti legati a Wakanda:

Non ho nulla da poter condividere. Sapete per caso voi qualcosa che io non conosco?

Ed una delle idee che circolano riguarda un possibile spin-off su Namor (sempre tenendo in considerazione i problemi di produzione sugli standalone del personaggio). Durante la premiere di Black Panther: Wakanda Forever, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato:

Vedremo, dipende da come andrà il film.

L’interprete di Namor, Tenoch Huerta, parlando del suo personaggio ha detto:

Ha una mitologia molto vasta, e gli aspetti culturali che lo riguardano fanno impazzire, si può creare molto grazie al materiale a disposizione. Spero perciò che si possa fare qualcosa con Namor, magari raccontando il suo stesso passato.

E parlando a Marvel.com, lo stesso produttore Ryan Coogler è stato chiaro su Namor:

La sua presenza è stata un modo per introdurre un personaggio che rappresenta qualcosa che va oltre sé stesso. Parliamo di un sovrano e di un politico. Non ci sono altre figure in grado di pareggiarlo a livello di abilità, considerando che può respirare sott’acqua e muoversi in altitudine. Poi è forte ai livelli di Thor, e se ha abbastanza acqua intorno può arrivare alla potenza di Hulk.

Ecco una clip sul personaggio.

Black Panther: Wakanda Forever è al cinema dal 9 novembre.