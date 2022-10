Black Panther: Wakanda Forever – Ecco il motivo per cui compare Namor

Ecco perché Namor compare in Black Panther: Wakanda Forever, e perché non si è mai realizzato un solo-movie sul personaggio (e forse mai si farà).

In Black Panther: Wakanda Forever sarà protagonista Namor, e questo è uno degli aspetti più interessanti del lungometraggio che porterà ad una sorta di avvicendamento con lo T’Challa di Chadwick Boseman (abbiamo visto un nuovo Black Panther comparire nel finale dell’ultimo trailer), ed a far fare la sua comparsa nel Marvel Cinematic Universe all’antieroe marino della Casa delle Idee. Ma c’è stato un periodo in cui Namor doveva essere protagonista di un solo-movie mai realizzato.

Il personaggio di Namor è stato creato da Bill Everett in Marvel Comics #1 nel 1939, stiamo quindi parlando di uno dei primi character della Casa delle Idee, ed anche a livello cinematografico Namor doveva essere un precursore. Nel 1997 la Marvel assieme a Avi Arad e Philip Kaufman avevano in mente di sviluppare il lungometraggio Namor: Sub-Mariner. Nel 2001 i diritti del personaggio passarono a Universal Pictures, e per un decennio si cercò di portare avanti un progetto dedicato, sull’onda dei lungometraggi su Hulk, usciti nel 2003 e nel 2008, ed anch’essi realizzati dalla Universal. I problemi di diritti sullo schermo di Hulk accomunavano anche Namor, considerando che sul supereroe verde la Universal continua a detenere le spettanze di distribuzione e la possibilità di sviluppare film in solo. Stessa situazione che riguarda pure Sub-Mariner. Per questo motivo Namor è stato introdotto non in un film solitario, bensì in un lungometraggio come Black Panther: Wakanda Forever.

Già nel 2014 Kevin Feige aveva detto sulla possibilità di uno solo-movie per Namor:

Ci sono delle possibilità, ma è una cosa complicata. Ci sono questioni che non rendono la cosa così semplice. Ci sono contratti già firmati che coinvolgono più parti.

Anche nel 2018 il boss dei Marvel Studios aveva confermato che la questione sui diritti di Namor fosse piuttosto complessa da risolvere. Solo alla fine di quell’anno si arrivò ad un accordo, che ha permesso di portare Namor sul grande schermo, e di farlo esordire in Black Panther Wakanda Forever. Le possibilità di utilizzare il character sono quindi ristrette a delle condizioni speciali, accomunabili alla situazione di Hulk, e per certi versi, a quella di Spider-Man (per cui Sony e Marvel Studios sono arrivati ad un faticoso e tirato accordo circa due anni fa).

L’attore Huerta Tenoch presentando il suo personaggio ha dichiarato:

I latino-americani vengono sempre utilizzati come villain nelle produzioni di Hollywood, ma adesso saremo gli eroi, o gli antieroi. Faremo un qualcosa che renderà Hollywood orgogliosa.

Namor si può vedere durante l’ultimo trailer di Black Panther: Wakanda Forever, tra l’altro anche in una veste particolare, considerando che nel filmato sfodera la sua capacità di volare.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Il film uscirà in Italia il 9 novembre.