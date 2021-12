Spider-Man: Tom Holland racconta come ha aiutato a salvare l’accordo tra Marvel e Sony

Tom Holland ha parlato durante un'intervista di come nel 2019 abbia aiutato Marvel e Sony a raggiungere un accordo per far rientrare Spider-Man nell'MCU.

C’è stato un momento, circa due anni fa, in cui Marvel/Disney e Sony erano molto lontani dalla possibilità di raggiungere un accordo per poter continuare a fare i film di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, ma ad aiutare ad ottenere questo accordo ci ha pensato anche Tom Holland, così come l’attore ha rivelato a Cinemablend.

Ecco le sue parole:

Ero in un pub, ed ero piuttosto ubriaco perché mi sentivo sconfortato per il fatto di non poter fare più parte del Marvel Cinematic Universe. Poi ho ricevuto una chiamata da un numero con il 310, e sapevo che Bob Iger doveva contattarmi, anche se pensavo che avrebbe fatto in precedenza questa cosa. Io e Bob abbiamo avuto una bella conversazione riguardo alla mia passione per il personaggio. Ho parlato dell’importanza di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe e di ciò che avrei potuto mettere sul tavolo per arricchire il character. Ci sono state cose che credo lo abbiano davvero colpito, ed ha capito quanto amassi veramente il personaggio, e così Bob ha iniziato a riparlare con la Sony, e con Tom Rothman e Tony Vinciquerra, raggiungendo un accordo.

E tutto ciò ha portato all’uscita di Spider-Man: No Way Home, che arriverà al cinema il 15 dicembre.