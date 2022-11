Welcome to Derry: la serie prequel è stata definita “follemente spaventosa”

Sono stati trovati gli showrunner di Welcome to Derry. La serie TV è stata descritta come follemente spaventosa.

La produzione di Welcome to Derry, la serie TV prequel di IT, continua ad andare avanti: da poco sono stati trovati gli showrunner, che saranno Jason Fuchs e Brad Caleb Kane. Il primo ha già lavorato su IT: Capitolo due, mentre il secondo ha lavorato su produzioni come Fringe, Black Sails, Lodge 49 e Tokyo Vice. Inoltre la produttrice di HBO Max, Sarah Aubrey, ha definito la serie TV come “follemente spaventosa”.

Ecco le sue parole a riguardo:

Stiamo lavorando fianco a fianco con Jason Fuchs, Brad Caleb Caine, Andy Muschietti e Barbara Muschietti. Loro conoscono molto bene la mitologia di IT, e sanno lavorare con questi personaggi e con ciò che di follemente spaventoso stanno inserendo all’interno della produzione. A volte penso che abbiano qualcosa che non vada, considerando tutte le idee e gli spunti terrorizzanti con cui ci spaventano di continuo. Avrete presto notizie sullo sviluppo di questo progetto. Andy è molto coinvolto nel progetto, e questo è un aspetto molto importante per portare ai fan un qualcosa capace di soddisfarli.

Il progetto si muove in continuità con i due precedenti capitoli cinematografici di IT, considerando che Andy e Barbara Muschietti sono coinvolti nella produzione. Andy Muschietti ha girato i film su IT ed anche Jason Fuchs ha lavorato sui progetti. Proprio Fuchs, oltre a fare da showrunner, ha ottenuto anche l’incarico di scrivere il primo episodio della serie, in coordinamento assieme ai Muschietti.

A riprovare delle atmosfere e dei temi spaventosi che la produzione sta inserendo nella serie TV Welcome to Derry, vi mostriamo la prima immagine che è trapelata qualche tempo fa della writer room, con tanti palloncini rossi disseminati lungo i corridoi.

Welcome to Derry uscirà su HBO Max nel 2023. La serie sarà ambienta negli anni Sessanta, in un periodo che precede gli eventi di IT: Capitolo Uno, ed includerà le origini di Pennywise. Andy Muschietti, Jason Fuchs e Barbara Muschietti saranno coinvolti come produttori. I Muschietti e Fuchs svilupperanno la storia mentre Fuchs realizzerà la sceneggiatura. Variety ha rivelato che Andy Muschietti dirigerà il primo episodio. Il progetto sarà seguito dalla Warner Bros. Television, la stessa casa di produzione che ha realizzato i due film dedicati a IT.

Ricordiamo che IT: Capitolo Uno è uscito nel 2017, mentre IT: Capitolo Due è uscito nel 2019. La regia dei film è stata di Andy Muschietti. Si tratta di due lungometraggi che hanno ottenuto complessivamente un miliardo di dollari. Mentre la miniserie TV con protagonista Tim Curry è uscita nel 1990. Il romanzo di Stephen King è stato, invece, pubblicato nel 1986, diventando presto un bestseller.