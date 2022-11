Kevin Conroy addio: morto lo storico doppiatore di Batman

Kevin Conroy, attore newyorkese che ha prestato la voce a Batman in quasi ogni incarnazione non in live action, è morto all'età di 66 anni.

Da oggi, Batman perde un pezzo di sé: Kevin Conroy, storico voice actor del personaggio, è morto dopo una breve battaglia contro il cancro, che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi fan all’età di 66 anni. Nato a New York nel 1955, Conroy ha avuto una lunga carriera, cominciata sul finire degli anni ’70 in film per la tv e telefilm: ha avuto anche un ruolo ricorrente nel popolare serial anni ’80 Dinasty.

La sua voce è diventata iconica quando Warner Bros. l’ha scelto, nel 1992, per dare l’impronta al Batman (e al suo alter ego Bruce Wayne) di Batman: The Animated Series, che diventerà amatissima tanto da riconfermalo praticamente in ogni (o quasi) prodotto di entertainment non in live action con al suo interno il Cavaliere Oscuro. Ormai in tanti hanno vestito il costume di Batman, ma nessuno eguaglierà mai il suo record di battute recitate, tra serie animate, lungometraggi e videogiochi. L’ultima sua prova è recentissima, ed è il Batman presente nel picchiaduro MultiVersus.

Stando a quanto riferisce il memoriale ufficiale sul sito DC, ha Conroy ha doppiato Batman in circa sessanta produzioni differenti, inclusi quindici film, altrettante serie animate (parliamo di circa 400 episodi) e un paio di dozzine di videogiochi. Una carriera poi culminata nell’interpretare un ormai anziano Bruce Wayne anche in live action nel crossover televisivo dell’Arrowverse “Crisis on Infinite Earths”.

Naturalmente, non è stato solo Batman, nel corso della sua carriera, ma lo possiamo sentire all’opera anche in altri titoli, ad esempio Kevin Smith lo ha voluto come interprete di Mer-Man e Hordak in Masters of the Universe: Revelation.

Kevin era molto più che un attore che ho avuto il piacere di scegliere e dirigere: è stato un caro amico per più di trent’anni, la cui gentilezza e il cui spirito generoso non conoscevano limiti.

afferma Andrea Romano, pluripremiato direttore del doppiaggio.

Mark Hamill (che, ricordiamo, non è solo Luke Skywalker ma anche il doppiatore storico di Joker nelle serie animate e nei videogiochi) ricorda così il collega:

Kevin era la perfezione. Una delle mie persone preferite sulla Terra, e gli volevo bene come a un fratello. Aveva davvero a cuore le persone attorno a lui, una bontà d’animo che brillava in tutto quel che faceva. Ogni volta che lo vedevo o gli parlavo, il mio spirito si elevava.

Era un attore brillante. Per diverse generazioni è stato il Batman definitivo. (…) È stata un’esperienza così complementare e creativa. Non credo avrei potuto farlo senza di lui. Sarà sempre il mio Batman.

Conclude così Paul Dini, grande autore televisivo del personaggio e produttore di Batman: The Animated Series: