Hogwarts Legacy: editor dei personaggi, combattimenti e tanto altro ancora nel nuovo video di gameplay

In occasione dello showcase dedicato al gameplay di Hogwarts Legacy di questa sera, Avalanche Software ci ha permesso di scoprire numerosi nuovi dettagli sull’attesissimo GDR ambientato nel Wizarding World. L’evento di questa sera, infatti, ci ha permesso grazie ad un lungo video di gameplay di fare un breve tour del castello di Hogwarts e di scoprire tantissime nuove informazioni sull’editor dei personaggi, l’interfaccia utente e il combattimento.

Come potete vedere dando uno sguardo al filmato che trovate qui sotto, l’editor dei personaggi di Hogwarts Legacy appare davvero profondo, promettendo un ampio livello di personalizzazione del nostro alter ego. L’editor offre la possibilità di selezionare dei personaggi predefiniti, che possono essere modificati come si vuole, di crearne uno da zero.

Ovviamente potremo personalizzare il personaggio, modificando tutta una serie di dettagli estetici a partire dalla forma del viso, fino ad arrivare alla capigliatura, al colore della pelle, agli accessori e così via. Potremo inoltre anche scegliere il tono della voce, piccoli dettagli estetici come cicatrici e lentiggini, e chiaramente anche la difficoltà.

La presentazione ci ha permesso di ammirare in maniera più approfondita anche le bellezze del castello di Howgarts. Si parte da una breve sosta nella sala comune dei Tassorosso, splendida per cura dei dettagli e magnificenza delle architetture per passare poi alle aule, ai corridoi e agli spazi comuni. Durante la presentazione, il team ha ribadito che il castello di Hogwarts sarà davvero immenso per dimensioni e che ogni area sarà associata ad un colore per rendere meno dispersiva l’esplorazione per il giocatore.

Spazio, infine, anche ai combattimenti. In Hogwarts Legacy avremo ben 20 incantesimi che potremo apprendere nel corso della nostra avventura. La presentazione ci ha permesso di avere un assaggio del sistema di combattimento: potremo lanciare un incantesimo scegliendo tra un set di quattro magie a disposizione, effettuare combo o sfruttare l’incantesimo Protego per deviare l’attacco avversario.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy ci permetterà di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PlayStation, Xbox e PC. La versione per Nintendo Switch, invece, resta ancora senza una data d’uscita.