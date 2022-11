Fitness diet: i 10 alimenti per massimizzare gli allenamenti

Se si vuole ottenere il massimo profitto dal proprio allenamento bisogna seguire i consigli degli esperti sugli alimenti. Precisamente i dieci alimenti della fitness diet, la dieta perfetta per avere tali risultati. Si parte dai fiocchi d’avena, pietanza ricca di carboidrati, utile a recuperare le energie dopo faticosi allenamenti. Poi ci sono i frutti di bosco per antiossidanti e le mandorle per grassi buoni e magnesio, infine lo yogurt greco per la crescita muscolare.

Nella dieta di uno sportivo ci sono degli alimenti che sono imprescindibili. In primis i carboidrati, quindi cereali integrali, pasta, riso, orzo, farro e segale. Non possono mancare le proteine animali come la carne, il pesce, il salmone soprattutto, e l’albume d’uovo. E ancora, le proteine vegetali possono essere considerate altrettanto nobili con il classico piatto di riso e fagioli o pasta e ceci. Infine, risultano importanti anche i grassi buoni, provenienti dall’olio extravergine di oliva e dalla frutta secca, così come le vitamine e i sali minerali. A questo proposito consiglio almeno 5 porzioni tra frutta e verdura per assicurare un introito di 25-30 g di fibra e, di conseguenza, per avere una regolare funzione intestinale.

dottor Marco Liotti, nutrizionista di Green Active, fitness network

Ecco di seguito i 10 alimenti che devono assolutamente esserci nella fitness diet, in modo da trarre il massimo beneficio dagli allenamenti grazie al cibo:

1) riso: dà energia, disintossica l’organismo ed è un antinfiammatorio, utile al sistema immunitario

2) pollo: ricco di proteine, vitamine, sali minerali, pochi grassi, è altamente digeribile

3) zucchine: hanno un alto contenuto di acqua e fibre, potassio e magnesio, adatte per perdere peso

4) uova: hanno gli aminoacidi con apporto proteico per affrontare la giornata

5) mandorle: ricche di acidi grassi insaturi, vitamina E, antiossidanti, minerali. Migliorano le performance giornaliere di chi si allena

6) olio extravergine di oliva: regola la glicemia, distribuisce meglio l’energia e limita crampi muscolari

7) avena: fonte di minerali utili agli atleti che influenzano in positivo il funzionamento dei muscoli

8) banane: frutto ricco di potassio contro ipertensione, fatica e crampi muscolari

9) parmigiano: è meno grasso di altri formaggi e risulta facilmente assimilabile

10) yogurt: fonte di ricarica post allenamento perché reintegra i sali minerali persi durante lo sport