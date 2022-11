Lobo, Constantine 2 e Zack Snyder di nuovo nel DC Universe tra smentite, rumor e conferme

Dopo che James Gunn e Peter Safran sono stati nominati CEO dei DC Studios continuano ad alimentarsi le voci e le dichiarazioni attorno all’universo DC Comics, e le ultime riguardano due progetti ed un grande regista: Lobo, Constantine 2 e Zack Snyder. E se Constantine 2 è un film ufficialmente in sviluppo, i rumor su Lobo continuano ad alimentarsi, così come quelli di un ritorno di Zack Snyder in DC.

Secondo quanto rivelato dallo stesso Zack Snyder, ad oggi, il filmmaker non è stato ancora contattato. Ecco quanto ha dichiarato al The Preston & Steve Show:

Ora come ora sto facendo le mie cose, e non ho ancora ricevuto una chiamata.

Dopo che è stato rivelato il ritorno di Henry Cavill come Superman, molti appassionati hanno chiesto anche il nuovo ingaggio di Zack Snyder, per proseguire la costruzione del suo universo, portando avanti la trilogia sulla Justice League.

Ma sono stati alimentati anche i rumor su Lobo, un personaggio che è stato considerato il Deadpool della DC, e che lo stesso Stan Lee invidiava al roster di Superman e Batman. James Gunn lo ha utilizzato come immagine in un suo post su Mastodon, accendendo l’attenzione dei fan. E riguardo ad un possibile film dedicato si è espresso Jason Momoa, già interprete di Aquaman, che non ha detto nulla di concreto, ma che ha sottolineato la sua passione per il personaggio.

Tutti sanno che sono un appassionato di fumetti- ha detto- e Lobo è quello che ho collezionato di più e di cui ho più albi.

Chissà se sarà Momoa, a questo punto, il futuro Lobo. Infine, riguardo a Constantine 2, il regista Francis Lawrence ha parlato dello stato della produzione. Queste sono le sue parole: