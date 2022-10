Superman – Henry Cavill annuncia: “Sono tornato”

Dopo i rumor che avevano parlato di un ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman nel DC Cinematic Universe, è stato lo stesso attore attraverso un post su Instagram ad annunciare la sua nuova presenza nei panni dell’azzurrone.

Questo è il video.

https://www.instagram.com/reel/CkGjGIZL4rk/

E queste sono le parole di Henry Cavill (ATTENZIONE SPOILER SU BLACK ADAM):

Ho aspettato che passasse il fine settimana prima di postare questo video, perché volevo darvi l’opportunità di vedere Black Adam. Ora posso dirlo ufficialmente: sono tornato come Superman. Ciò che avete visto in Black Adam è solo un piccolo assaggio di ciò che accadrà. Grazie per la pazienza ed il supporto, vi prometto che saranno ripagati.