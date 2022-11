Google Stadia: al via i rimborsi in vista della chiusura del servizio

Google ha iniziato a rimborsare gli utenti Stadia. Con un tweet, il colosso di Mountain View ha annunciato che sono già partiti i primi rimborsi per l’acquisto di giochi, contenuti digitali e hardware in vista dell’ormai imminente chiusura del servizio.

Quick update: refunds are beginning to roll out as of this week, Stadians. Keep an eye on your email for details. More info here: https://t.co/9zpXx612pD — Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) November 9, 2022

Lo scorso settembre, Google aveva infatti annunciato a sorpresa la chiusura di Stadia con la promessa però di rimborsare tutti gli utenti per gli acquisti effettuati su Google Store e Stadia Store. Stando a quanto riportato da Phil Harrison, General Manager e vicepresidente della divisione Stadia, nella nota di chiusura del servizio gli utenti verranno rimborsati entro il 18 gennaio 2023.

A partire dal 9 novembre 2022, Stadia cercherà di elaborare automaticamente i rimborsi per tutti gli acquisti di giochi, contenuti aggiuntivi e quote di abbonamento diverse da Stadia Pro effettuati tramite lo store Stadia”, recita la FAQ ufficiale. Ti chiediamo di pazientare mentre elaboriamo queste transazioni e di non contattare l’assistenza clienti, che non potrà accelerare il rimborso. Contiamo di elaborare la maggior parte dei rimborsi entro il 18 gennaio 2023.

Come promesso a settembre, dunque, Google sta già provvedendo a rimborsare tutte le somme spese per l’acquisto di hardware (controller Stadia, Founder’s Edition, Premiere Edition e pacchetti “Gioca e guarda con Google TV”), giochi, DLC e abbonamenti in-game. Viene inoltre spiegato che tutti i rimborsi verranno inviati sulla forma di pagamento scelta per gli acquisti effettuati sulla piattaforma e che dunque non è necessario effettuare alcuna richiesta di rimborso. Qualora ciò non fosse possibile, verrà inviata un’email all’Account Google associato, con tutte le istruzioni necessarie per configurare un metodo di rimborso differente.

Per tutti i dettagli sul processo di rimborso per gli acquisti hardware e digitali di Google Stadia vi rimandiamo alla FAQ ufficiale, che potrete consultare a questo indirizzo. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo la data di spegnimento dei server del servizio è prevista per il 18 gennaio 2023.