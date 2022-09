Google Stadia chiude: dettagli su rimborsi e data di spegnimento dei server

Google ha annunciato ufficialmente che Google Stadia sarà chiuso e che rimborserà tutti gli acquisti di hardware Stadia e dei contenuti digitali effettuati tramite Google Store e Stadia Store. La notizia è arrivata direttamente dai canali ufficiali di Google con un comunicato che segnala che la data di spegnimento dei server del servizio è prevista per il 18 gennaio 2023.

Per molti anni, Google ha investito in molteplici aspetti del settore dei giochi. Aiutiamo gli sviluppatori a creare e distribuire app di gioco su Google Play e Google Play Games. I creatori di giochi stanno raggiungendo il pubblico di tutto il mondo su YouTube attraverso video, live streaming e cortometraggi. E la nostra tecnologia di streaming cloud offre un gameplay coinvolgente su vasta scala – ha dichiarato Phil Harrison, General Manager e vicepresidente della divisione Stadia. Alcuni anni fa, abbiamo anche lanciato un servizio di giochi consumer, Stadia. E sebbene l’approccio di Stadia ai giochi in streaming per i consumatori sia stato costruito su una solida base tecnologica, non ha guadagnato l’attrattiva che ci aspettavamo con gli utenti, quindi abbiamo preso la difficile decisione di iniziare a chiudere il nostro servizio di streaming Stadia. Siamo grati ai giocatori dedicati di Stadia che sono stati con noi dall’inizio.

Harrison ha sottolineato inoltre che Google provvederà a rimborsare tutti gli acquisti effettuati tramite Google Store e Stadia Store entro metà gennaio 2023, aggiungendo che il colosso di Mountain View vede ad oggi anche l’opportunità di poter applicare la tecnologia di Stadia in altre parti di Google come YouTube, Google Play e nei servizi di realtà aumentata (RA), oltre a renderla disponibile ai partner del settore. Al momento, non sono stati però forniti dettagli specifici al riguardo.