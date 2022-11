Twitter e le spunte blu, arriva una mezza marcia indietro: saranno due i badge di verifica

Come ci eravamo immaginati, Twitter alla fine non rivoluzionerà completamente il sistema delle spunte blu, cioè la verifica degli account che, fino ad oggi, veniva riservata esclusivamente a politici, giornalisti, celebrity e tutte le altre persone ed organizzazioni che avevano effettivamente bisogno di una tutela contro i tentativi di impersonificazione.

Per alcuni account la spunta, non più blu, continuerà ad essere gratuita. Con il prossimo aggiornamento del social network, i badge diventeranno due. Uno blu, per tutti gli iscritti a Twitter Blue, un abbonamento premium a pagamento che offre accesso ad alcune funzioni esclusive, e uno grigio, che assolverà le funzioni attribuite al vecchio sistema.

Dopo le prime indiscrezioni pubblicate da The Verge, il Product Manager di Twitter, Esther Crawford, ha confermato che il sistema cambierà e che presto le spunte blu saranno due.

L’etichetta grigia servirà a disting6uere i profili ufficiali delle aziende, dei politici in carica, dei giornalisti, delle organizzazioni non profit e di tutte le altre persone e organizzazioni meritevoli di tutela. “Questa etichetta”, continua Crawford, “non sarà confermata a tutti gli account che in precedenza avevano la spunta blu e non potrà essere acquistata”. In sostanza, è verosimile che tutti gli account di rilevanza pubblica (da Joe Biden alla BBC) rientreranno nel nuovo sistema di verifica degli account gratuiti, quello con la spunta grigia, mentre celebrity minori (come alcuni artisti e influencer) perderanno la spunta blu e dovranno, se lo vorranno, pagare 7 dollari al mese per riaverla.