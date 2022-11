The Whale: trailer italiano e poster dell’acclamato film con Brendan Fraser

I Wonder Pictures presenta trailer e poster italiani ufficiali di The Whale, acclamato film di Darren Aronofsky con Brendan Fraser.

L’atteso The Whale arriverà nelle sale italiane nel febbraio 2023, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection: ecco svelati oggi il trailer italiano e la locandina ufficiali. Nel cast del film, sceneggiato e basato sull’opera teatrale di Samuel D. Hunter, anche Hong Chau, Ty Simpkins e Samantha Morton.

Dal genio creativo di Darren Aronofsky, regista candidato all’Oscar con Il Cigno Nero e vincitore del Leone D’Oro a Venezia con The Wrestler, The Whale è un viaggio emozionante e profondamente umano – una storia intensa e coinvolgente, intima e personale che si rivela universale per colpire il cuore del pubblico. Dopo il grande successo di pubblico e critica alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove è stato accolto da oltre 6 minuti di applausi, The Whale, il nuovo attesissimo film di Darren Aronofsky, ha già ricevuto il Toronto International Film Festival Tribute Award e l’American Riviera Award del Festival Internazionale di Santa Barbara per il suo interprete protagonista Brendan Fraser, oltre ad altri numerosi premi internazionali.

In The Whale, Brendan Fraser offre una straordinaria performance nel ruolo di Charlie, un insegnante di inglese che soffre di obesità grave e che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente (Sadie Sink, la protagonista della serie culto Stranger Things), per un’ultima possibilità di redenzione.

