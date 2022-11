The Dark Pictures Anthology: Season One svelata da un leak, è una raccolta dei primi quattro episodi

The Dark Pictures Anthology: Season One è stata rivelata da un leak dell’Xbox Store con tanto di data d’uscita. Si tratta di una raccolta che include i quattro giochi della prima stagione dell’antologia horror di Supermassive Games: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me.

Stando a quanto rivelato dai dataminer The Dark Pictures Anthology: Season One dovrebbe essere disponibile proprio dal giorno di lancio di The Dark Pictures: The Devil in Me, ossia dal 18 novembre 2022. Nessun dettaglio, invece, per quanto concerne il prezzo della raccolta. Considerando, però, che sia le versioni console che PC di The Devil in Me saranno disponibili ad un prezzo di 39,99 euro possiamo già immaginare che la raccolta possa aggirarsi intorno ai 70 euro.

The Dark Pictures Anthology: Season One (Release Date: November 18) | XBOX pic.twitter.com/5Hpxjl7qpQ — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) November 9, 2022

Vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology è un’antologia di titoli horror che sarà divisa in due stagioni. La prima stagione ha preso il via nel 2019 con il videogioco Man of Medan, ed è proseguita con Little Hope (2020), House of Ashes (2021) e ora il nuovo The Devil in Me in uscita il 18 novembre. Stando a quanto rivelato da un recente leak, la Stagione 2 dovrebbe essere invece composta da altri cinque capitoli: The Dark Pictures: Directive 8020, The Dark Pictures: The Craven Man, The Dark Pictures: Winterfold, The Dark Pictures: Presents O Death, The Dark Pictures: Intercession.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me si ispira alla saga cinematografica di Saw e alle vicende del serial killer H.H Holmes. La storia del gioco è ambientata in una fedele riproduzione del “Castello della Morte“, l’hotel di proprietà di Holmes in cui il famigerato serial killer inserì tutta una serie di falsi muri, spioncini, camere di tortura e anche una fornace nel seminterrato.

The Dark Pictures: The Devil in Me sarà disponibile a partire dal 18 novembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.