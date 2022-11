The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è ispirato alla serie cinematografica di Saw

Supermassive Games ha confermato che The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me si ispira soprattutto alla celebre serie cinematografica di Saw.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me si ispira in larga parte alla celebre serie cinematografica di Saw. A rivelarlo è stato il team di sviluppo che ha affermato che tra le varie fonti di ispirazione quella di Saw, resta sicuramente una delle più importanti.

Il cruento franchise horror è stato citato da Supermassive per aver influenzato l’opera per quanto concerne la rappresentazione di alcuni scenari da brivido e situazioni impossibili in cui si troveranno immersi i protagonisti di questa nuova avventura. Ricordiamo che The Devil in Me si ispira anche alle vicende del serial killer H.H Holmes. La storia del gioco è ambientata in una fedele riproduzione del “Castello della Morte“, l’hotel di proprietà di Holmes in famigerato serial killer inserì tutta una serie di falsi muri, spioncini, camere di tortura e anche una fornace nel seminterrato.

Prima della sua esecuzione, Holmes affermò di aver ucciso 27 persone, anche se fu condannato per l’omicidio di una sola persona. Durante il processo, il killer disse una frase a cui si rifà il titolo del gioco: “Sono nato con il diavolo dentro di me. Non potevo fare a meno di essere un assassino, così come il poeta non può fare a meno dell’ispirazione per declamare“.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 18 novembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.