Lacoste ha presentato una linea di cover per il Samsung Galaxy Z Flip4, cioè il telefono pieghevole di maggiore successo del produttore coreano. Le cover sono impreziosite dall’iconico logo con il coccodrillo della casa di moda francese.

Da tempo Lacoste ha iniziato un’importante processo per rinnovare la sua identità, guardando con estremo interesse alla moda giovanile, a qualche influenza della street wear e al mondo della tecnologia. Il catalogo di Lacoste includeva già da tempo diversi accessori dedicati agli appassionati di tecnologia, tra cui alcune cover per iPhone 14 e diversi cinturini per gli Apple Watch.

Samsung ha annunciato in queste ore il lancio di quattro custodie protettive per il Galaxy Z Flip 4 realizzate in collaborazione con Lacoste. Ciascuna è contraddistinta da un colore accattivante: Graphite, Blue, Lavender e Rose Gold. Sono realizzate in materiali riciclati, con un attenzione alla ecosostenibilità.

Come altre cover ufficiali per Galaxy Z Flip4, anche queste hanno una sorta di anello metallico che ha il duplice scopo di consentire l’aggancio del telefono a zaini e cinture, oltre che migliorare il grip quando si utilizza il telefono.

Per il momento le cover ufficiali Lacoste per Galaxy Z Flip4 sono disponibili esclusivamente sullo store di Samsung Francia. Il prezzo? 44,90€.