La prima 500 Abarth elettrica verrà presentata il 22 novembre

Tutto pronto per il lancio della prima Abarth 500 elettrica: l'appuntamento è per il 22 novembre. Ecco come seguire l'evento in diretta e tutto quello che sappiamo.

Tutto pronto per il lancio della prima Abarth 500 elettrica, un veicolo destinato a fare la storia del brand (e provocare più di qualche mal di pancia ai puristi). Il veicolo si era fatto vedere in alcuni test su strada di recente.

L’azienda ha comunicato che la prima Abarth 500 elettrica verrà presentata il prossimo 22 novembre. L’evento di presentazione verrà ovviamente trasmesso in diretta, sarà possibile seguirlo sul canale YouTube ufficiale di Abarth.

Assieme al primo EV targato Abarth, l’azienda presenterà anche un nuovo logo e alcuni nuovi interessanti progetti. «Il team del Brand è entusiasta di presentarvi la Scorpion New Era e di mostrarvi come la Abarth New 500 sarà “More Abarth than Ever”», si legge in una nota diffusa da Stellantis.

Come scrivevamo poco sopra, nelle scorse settimane sono state diffuse alcune fotografie “spia” della prima Abarth elettrica. Tuttavia, sono ancora tantissime le informazioni che rimangono nascoste dietro una coltre di mistero. Non conosciamo il powertrain del veicolo, anche se i rumor parlano di una potenza compresa trai 170 e 200CV – dunque in linea con quella delle Abarth tradizionali. Tuttavia, le voci di corridoio parlano anche di un pacco batterie sostanzialmente invariato rispetto a quello della 500 elettrica. Lecito aspettarsi un’autonomia significativamente penalizzata da un maggiore livello di potenza e prestazioni.