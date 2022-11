Gears of War: il creatore del videogioco vuole Dave Bautista protagonista

Ora che è stato annunciato lo sviluppo di un film live-action su Gears of War, il creatore della saga videoludica, Cliff Bleszinski, ha detto la sua su chi vorrebbe vedere nel progetto, ed ha tirato fuori il nome di Dave Bautista.

Ecco le sue parole:

Oh si, vorrei Bautista come Marcus, ed un attore latino per vestire i panni di Dom. Dannazione.

Marcus Fenix è il personaggio protagonista del franchise, e vedendo questa immagine la somiglianza con Dave Bautista c’è. Fenix è un sergente dell’esercito COG, un eroe di guerra decorato con la Stella di Embry, un ex detenuto divenuto soldato.

Del resto Bautista ha già fatto il personaggio action in produzioni come I Guardiani della Galassia, Dune ed in Army of the Dead, diventando un interprete molto conteso in questo tipo di progetti. E proprio il sodalizio con Netflix e Bautista è più che solido, considerando la sua presenza in Army of the Dead, e la sua partecipazione al progetto in sviluppo Unleashed.

La piattaforma streaming curerà con Gears of War sia lo sviluppo di una serie animata adulta che un live-action vero e proprio. L’annuncio è stato fatto attraverso Twitter, a 16 anni dall’anniversario di Gears of War, che venne lanciato nel 2006 come titolo per Xbox 360. Ecco il testo dell’annuncio:

Gears of War è uscito 16 anni fa, e, per celebrare questo anniversario, Netflix si è unita a The Coalition per adattare la saga videoludica trasformandola in un film live-action, a cui seguirà una serie animata per adulti. C’è il potenziale per ancora più storie da proporre.

Gears of War si incentra sui soldati della Squadra Delta che combattono per salvare gli umani del pianeta Sera da un nemico conosciuto come L’Orda di Locuste. Il giocatore ha il ruolo di Marcus Fenix, un ex detenuto divenuto soldato. L’altro protagonista è Dominic Santiago (Dom). I due soldati si uniscono alla Squadra Delta e e combattono L’Orda Delle Locuste.

