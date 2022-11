Forcite Helmets porta in Italia il casco ultra-tecnologico MK1S

L’azienda australiana Forcite Helmets ha scelto di lanciare anche in Italia il suo casco iper-tecnologico MK1S. È un portento di tecnologia: monta una telecamera Sony integrata e si collega allo smartphone via Bluetooth, trasmettendo su schermo un gran numero di informazioni preziose (dal GPS ai limiti di velocità e autovelox). Ovviamente la calotta è realizzata in fibra di carbonio. Pesa 1.500 grammi, nonostante il ricco arsenale di sensori e componenti tech.

L’Italia è il primo paese europeo a ricevere il nuovo MK1S. Il casco apre le porte ad una nuova frontiera della guida su due ruote.

Forcite Helmets ha spiegato che il suo MK1S è il frutto di sette anni di ricerca e sviluppo. C’è un’applicazione ad ho che si chiama Forcite e che consente di trasmettere sul casco un gran numero di informazioni: dalla navigazione alla segnalazione di Autovelox, telecamere mobili ed eventuali pericoli, passando ovviamente per la velocità e le condizioni del traffico e perfino del meteo. Un domani, spiega l’azienda, il casco potrà comunicare anche con gli scooter di ultima generazione, ad esempio trasmettendo le immagini di eventuali telecamere posteriori.

Tutte le informazioni vengono trasmesse su un display led integrato sulla mentoniera — ovviamente in una posizione pensata per non distrarre il motociclista e per garantire la migliore visibilità possibile.

Il caso integra anche un sistema audio Harman Kardon di altissima qualità e dotato di autoparlanti da 40 mm. Il caso MK1S sarà presto disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 1.099 euro.