Enola Holmes 2: successo per il film sequel all’esordio su Netflix, Henry Cavill riflette sul franchise

L’uscita di Enola Holmes 2 su Netflix è stata un successo per la piattaforma streaming, che, con i dati che sono stati diffusi, ha rilevato dei numeri piuttosto importanti. Il film è stato visto per 64 milioni di ore durante i suoi primi tre giorni di presenza su Netflix.

I numeri di Enola Holmes 2 hanno superato quelli della serie TV Manifest 4, ed hanno dato riprova del fatto che Netflix abbia agito bene nel dare seguito al primo lungometraggio distribuito nel 2020. Tra i motivi del successo del film c’è anche una maggiore presenza di scene in cu lo Sherlock di Henry Cavill e la stessa Enola di Millie Bobby Brown interagiscono, dimostrando un’ottima sintonia. Henry Cavill ha motivato il suo ritorno nei panni di Sherlock Holmes dichiarando:

Credo sia importante che il tono sia quello giusto, e che non si perda con l’idea di portare avanti la storia creando un potenziale franchise. Sherlock è un personaggio che riflette molto tutto ciò, perché il suo ruolo è divertente ma allo stesso tempo può essere frustrante vederlo al di fuori del mondo e del raggio d’azione a cui di solito è abituato. Penso che a lui piaccia comunque vivere certe sfide, è un qualcosa che non annoia, e non crea troppi limiti.

Parlando di Millie Bobby Browm lo stesso Cavill ha sottolineato “il suo essere professionale e l’energia” dell’interprete. Proprio per questo:

Sarebbe entusiasmante continuare a lavorare con Millie interpretando ancora il mio personaggio. Ma tutto è nelle mani di Dio, vedremo quali opportunità si creeranno.

Questo perché, considerando i ruoli di Cavill nel DC Universe ed in The Witcher, l’attore ha già avuto a che fare con i franchise, ed a suo parere “è davvero difficile capire cosa possa succedere in questi casi. Ho avuto esperienza con franchise che sono andati ad appiattirsi, mentre altri hanno creato grande entusiasmo. Le decisioni in questi casi arrivano tutte dall’alto, io faccio solo il lavoro di chi è stato ingaggiato per la parte”.

Ecco Millie Bobby Brown ed Henry Cavill insieme in un video proposto di recente da Netflix.

Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Rassegnata ad accettare la cruda realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Ma il caso è più complesso del previsto ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli: dalle sinistre fabbriche e i vivaci locali londinesi all’alta società fino al 221B di Baker Street. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l’aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero. L’agenzia si rimette in moto!