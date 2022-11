The Whale: il trailer del film con Brendan Fraser

Ecco il trailer di The Whale, il film con protagonsita Brendan Fraser realizzato da Darren Aronofsky.

Dopo che è stato acclamato al Festival di Venezia, da poco è stato diffuso il trailer di The Whale, il lungometraggio con Brendan Fraser realizzato da Darren Aronofsky. Il film è stato realizzato attraverso A24.

Ecco il trailer.

La storia al centro di The Whale vede il protagonista Charlie, un insegnante d’inglese, che affronta il problema dell’obesità decidendo di mangiare fino a morire. Il suo dolore è provocato da varie situazioni, come la morte del suo compagno gay, un evento così traumatico da averlo condotto verso l’obesità. Ma, allo stesso tempo, Charlie vuole ripristinare un rapporto con la figlia diciassettenne (interpretata da Sadie Sink, già vista in Stranger Things). La sfida di Charlie sarà quindi quella di tornare ad avere vicina la figlia.

Il cast vede anche la presenza di Hong Chau, Samantha Morton e Ty Simpkins. La sceneggiatura è un adattamento dell’opera del drammaturgo Samuel D. Hunter. Riguardo al grande entusiasmo suscitato dal film l’attore Brendan Fraser ha dichiarato:

Il successo di questo film mi emoziona perché è la testimonianza dell’impatto che ha creato il nostro lavoro. Questo tipo di risposta è un qualcosa di completamente nuovo per il nostro lavoro.

